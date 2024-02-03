【專家之眼】守信與守密—白營政治道德致命罩門

中央公職人員選舉結束，新科立委報到後，旋即進行立法院正副院長選舉，早在立委當選名單出爐後，國內政治評論家就展開兵棋推演，同時推估出藍綠白三個不同陣營，所可能提出各種合縱連橫相互合作策略。

嚴格來說，不同陣營依據政治板塊規模，私下透過協商議價，進行換票交易，絕對不令人意外。但真正讓人跌破眼鏡的是在正副院長選舉結束後，卻爆出朝野政治協商溝通議價過程存在嚴重爭議，並且亦同時暴露出綠白兩個陣營原先所達成約定，顯然未能守信執行。

這場離譜政治肥皂劇，經過逐次被揭露協商運作過程後，政治人物虛假面具再度被無情扯下，對於台灣鄉親來說，社會大眾透過審視整個經過，恐怕會發現與確認白色陣營在政治道德層面，假若真是無法守信與守密，確實就會存在致命罩門。

就守信來說，政治人物維持政治承諾，方能維繫後續繼續溝通對話協商互信基礎；這是保證相互支持重要保證。再就守密來說，能與不同政治陣營共同做好事，當然必須守信，但若是希望與其他政治派系一起幹壞事，或是難以對外公開，但又不得不為之難堪事，不能守密就絕對找不到合作對象。

穿梭於武林，豈能憑單翼騰空；浮沉於江湖，不僅靠一葉孤舟。政治運作經營形象或許可以單打獨鬥，但透過決議機制貫徹政治意志，就必須仰賴爭取多數。就台灣民眾黨目前所具備之政治實力來說，如何能夠成為關鍵少數，產生四兩撥千斤效用，絕對必須要在藍綠兩陣營中間地帶，找到施展運用空間，否則必然無法左右逢源，替本身爭取最大政治利基。

從中央公職大選開始起跑，藍白談判合作過程中，諸多細節不斷對外洩漏，柯系人馬許多對外放話與宣稱訊息，事後都被證明是子虛烏有，早就讓台灣民眾黨決策機制能否守密與守信，備受其他陣營懷疑。

儘管在選戰投票過程中，證明此等政治道德缺陷並未影響其政治票房，但確實是讓其他陣營在與台灣民眾黨協商時，態度相當保守，對話溝通亦是步步為營，柯文哲身邊親信幹部應早有自知之明，並且從過程中感受協商難度因此明顯惡化。

如今在立法院正副院長選舉過後，爆出綠白兩陣營相互指控對方，未能遵循協商結果辦事，同時又向外界透漏相關資訊，弄到雙方高層人士倍感尷尬，從中穿針引線者亦遭曝光；柯文哲還居然勃然大怒揚言提告，完全違反主帥不可怒而興師基本原則，整個政黨形象嚴重向下滑落，特別是在政治道德層面上，無法守信與守密，再度獲得證實。

其實就政治運作來說，假若真是機密敏感協商事項，必然是要當面會晤敲定協議，如此才能夠確保協商事項不會外洩。若是透過傳送簡訊或是致電對方，就必須牢記當留下簡訊紀錄或是遭致錄音，凡是走過就必然會留下痕跡。事後產生爭議時，相互指控對方造謠，到最後就算是對簿公堂，或許透過司法裁判能夠論定是非，但在政治算計上，必然是會搞到兩敗俱傷。

看到綠白兩陣營為協商合作內容相互爭議，這門「傳話轉告政治學」搞到如此難堪地步，看來這個學分是絕對白修必定死當。只是想到當初選戰投票之前，筆者感嘆台灣面對兩岸關係如此困難狀況下，寧可選個壞蛋，絕對不要選出個蠢蛋；但是看到台灣政壇對應過招時是如此淺薄，只能感嘆我們到底是選出有多麼糟糕的蠢蛋？

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