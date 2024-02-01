賴清德北市謝票 勉勵立委落選者、感謝北市總統票第一

民進黨主席賴清德今晚在台北市星靚點餐廳舉辦感恩茶會，民進黨北市立委參選人及北市競總主委陳時中、民進黨北市黨部主委張茂楠等都到場參與。賴清德勉勵無法順利當選的人，不要放棄，一時勝敗不會決定一切，他希望大家再接再厲。

今天茶會席開約30桌，賴清德致詞時表示，首先他要感謝競選總部，台北市總統票可以拿到最高票，非常不容易。立委原來四席，但因為高嘉瑜情況比較特殊，沒辦法順利連任，其他三席都有順利連任交棒。他說，無法順利當選的人都努力戰到最後一刻，他非常敬佩。他也鼓勵大家不要放棄，一時勝敗不會決定一切，有時候一時的失敗是之後成功的一部分，勉勵大家可以再接再厲，「輸了選舉不要輸了志氣。」

賴清德也感謝所有幹部及輔選成員，感謝大家無論颳風下雨、大太陽，站在街頭或是十字路口，甚至是菜市場或公園，都可以看到大家打拚的身影，很不簡單。他也稱讚黨籍議員都身先士卒，把這場選舉當成自己的選舉，讓他很感動，「因為我們是團結的團隊，我們繼續打拚，未來爭取市民和全國人民的支持，相信可以得到更好的回饋。」

賴清德說，謝謝台北市民的支持，「投給我們的人，我衷心感謝，願意給我們機會服務。沒有支持我們的人，他也謝謝，因為對我們的期待更高，認為我們還有部分沒有達到標準，這也是鞭策我們進步的力量。」

賴清德隨後報告幾件事，首先轉達副總統當選人蕭美琴很感謝大家支持，但因確診沒有辦法到場，下次有機會也會親自跟大家謝謝。

第二，賴清德說，選舉補助總共有一億六千多萬，他在大選後第一次主持中常會，就宣布全部捐出來，分成三個用途。首先是按民進黨規定，三分之一的錢要繳回黨中央，這是創黨以來的規定，黨要運作需要經費，因為民進黨沒有事業。

第二個三分之一，他捐給民進黨中央做兩個用途，包括照顧資深黨員的生活，第二個用途是栽培年輕的黨工，不管中央黨部或地方黨部的黨工，在國內進修或出國留學提供獎學金。

賴清德說，他現在是民進黨第17任黨主席，每次開會經過民進黨創黨前輩那張大照片。想到民進黨在1986年創黨，圓山創黨會議主席就是立法院前院長游錫堃，當天敢去參與創黨的人都有心理準備，可能要被抓、被關、犧牲生命，但仍為了台灣民主參與，跟全國民主運動人士一起打拚，才有辦法一步一步從戒嚴走到今天，有些人把事業都放掉了，三、四十年來家裡發生變故，所以他拋磚引玉，甚至希望中央黨部未來可以編列預算照顧。

賴清德也說，第三個三分之一，他將捐做公益，他最近接到一個邀請，就是家扶中心邀請他去給小孩子鼓勵。這是他常做的工作，他是總統當選人，不能空手去，要頒發獎學金，經費就是從這裡來，要做善事。

賴清德也提醒大家，平時要幫忙，多聽、多看、多想，因為中央執政，很可能很多事情沒看到，或是做得不夠好，想得不夠周延，大家不妨提供意見，這國家是大家的，「有問題我們就改」。「人民選出我們來治理這個國家，我們就是公僕」，他將建立開放政府平台，讓國家的主人來反映意見，做不好就改進，解決各種問題，讓這個國家可以持續進步。 副總統賴清德（中）今天晚上在立委吳思瑤（右一）、前立委高嘉瑜（左一）、衛福部前部長陳時中（左二）等陪同下，出席台北市感恩茶會。記者胡經周／攝影

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