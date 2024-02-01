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影／賴清德欽佩游錫堃辭立委風骨 望朝野合作通過福國利民法案
副總統賴清德今天晚上出席台北市感恩餐會，對於今天立法院正副院長選舉結果，賴清德表示，立法院是我國民意最高的殿堂，也是民主重要的象徵，希望未來立法院在各政黨既競爭又合作下，能多多通過福國利民的法案。對外也能夠持續進行國會外交，拓展台灣的國際空間，讓台灣有更多的機會與盟友結合。
而對於游錫堃與蔡其昌未能順利連任立法院正副院長，賴清德除了感謝兩人過去四年協助國家推動重要法案，讓國家持續進步；也特別肯定游錫堃長年以來對台灣民主的貢獻，對於游錫堃宣布未能連任立法院長將辭去立委職務，栽培新的人才，賴清德也表示游錫堃的風骨令人非常欽佩。
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