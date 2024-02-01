【重磅快評】蘇貞昌內舉不避親 蘇巧慧也盡得真傳

喊了28年，新北市長侯友宜明天將舉行淡北道路開工儀式。民進黨立委蘇巧慧「內舉不避親」，昨天搶在臉書推崇自己的父親蘇貞昌和交通部長王國材、立委吳思瑤聯手促成這條道路開發。蘇巧慧此舉令人想起當年蘇貞昌也把學校班班有冷氣的政策歸功給她。看來蘇巧慧真是頗得她父親的真傳。

被視為救命道路的淡北道路終於要開工，立委蘇巧慧昨天發文，指原規畫造成北市端塞車，新北市府和國民黨民代卻提不出方法，由行政院前院長蘇貞昌、交通部長王國材及立委吳思瑤協調下，想出新路線、變更規畫；蘇巧慧的說法引來新北市藍營議員陳偉杰批評，指蘇想競選下屆新北市長也不能睜眼說瞎話，淡北道路的興建不應是抹煞別人、成就自己。

三年多前，當時的行政院長蘇貞昌推動班班有冷氣的政策，他巧妙包裝指稱，這項政策是因為女兒蘇巧慧回家「質詢」他，稱自己的孫女上課汗流的像頭髮浸過水一樣，要求學校裝冷氣，因此他宣布將讓全國中小學在兩年內都有冷氣吹。政策固然需要宣傳包裝，但蘇貞昌如此內舉不避親，倒是令人開了眼界。

這次淡北道路開工，也有異曲同工之妙。蘇巧慧在開工前發文，不僅捧了她的父親，也連帶肯定交通部長王國材及北市立委吳思瑤。她的結論是「對的人、用對的方法，就能做對的事」。

近來下屆新北市長的話題漸熱，除了民眾黨不分區立委黃國昌已宣布兩年後將角逐新北市長，國民黨陣營幾個熱門人選也被論及，包括新北市副市長劉和然、台北市副市長李四川及立委洪孟楷。蘇巧慧是民進黨的熱門人選，淡北道路的爭取雖然與她無關，但是和她父親蘇貞昌沾上一點邊，當然也要拿來炒作。

只是，淡北道路早在1996年就有興建規畫，期間歷經環團抗議、中央卡關、工程流標等波折，4年前好不容易通過環評，卻又被行政院技術性卡關，去年終於完成廠商評選，但興建經費也多出40億元。如今終於要開工，蘇巧慧速度飛快為她父親搶功，能為自己加分多少？還真是個大問號。

眾人皆知，淡北道路是2020年初通過二階段環評，同年底台北市也配合通過都市計畫變更，其實就等中央核定就可以動工，但行政院卻遲未推動。

2022年7月蔡英文積極勸進林佳龍參選新北市長，蘇貞昌也向蔡英文保證會全力配合，林佳龍才鬆動點頭。過沒幾天，蘇貞昌藉視察淡水的機會宣布將全力支持及推動淡北道路及其他相關交通建設，擺明把這項建設當成林佳龍的競選承諾。

只不過，蘇貞昌宣布的時間距環評過關已兩年，多出來的建設經費、耽誤時間的社會成本，根本不在綠官們的考量之中；更別提，期間新北市長侯友宜曾3度率隊參加二階環評大會，也多次向蘇貞昌等人請託，但選舉未到，計畫就是不動如山。

蘇巧慧替她父親攬功，也把綠委吳思瑤一起拉接進來，但地方都知道，當年台北市端反對淡北道路最力的就是吳思瑤，支持淡北道路聯盟發起人張連榮甚至指控，吳為轉移「罷瑤」的壓力就要交通部召開專家學者座談會力阻興建，新北議員陳偉杰更指吳就是拿里長們當反對開路的擋箭牌。怎麼到了工程要開工，吳思瑤就變成了有功人員？難道顏色對了才可以是「對的人」嗎？

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