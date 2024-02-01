我國與非洲友邦史瓦帝尼簽聯合聲明：高度重視兩國邦誼

新一屆立法院龍頭之爭揭曉，國民黨推出的韓國瑜在民眾黨立委退出第二輪投票後，以些微票數贏得立法院長，選前各方猜測、充滿權謀的民進黨灌票支持民眾黨提名的黃珊珊當院長，或是民眾黨在第二輪投票臨時轉念支持民進黨籍前院長游錫堃的情況，終究沒有出現。 換言之，民眾黨為避免被貼上小藍或小綠標籤，8席立委在這次立院龍頭選舉堅持走自己的路，符合原先預期，但藉立法院長、副院長選舉以「關鍵少數」之名炒作大半月，享盡媒體曝光後又回到原點，後座力不小。立法院長選舉結束了，民眾黨的真正考驗才開始。...

2024-02-01 13:48