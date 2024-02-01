我國與非洲友邦史瓦帝尼簽聯合聲明：高度重視兩國邦誼
我國非洲友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部部長戴柏莉（Pholile Shakantu），今與外交部長吳釗燮共同簽署兩國外長聯合聲明，重申兩國邦誼。
聯合聲明內容指出，戴柏莉藉此行對中華民國（台灣）長期支援史瓦帝尼王國社會經濟建設發展，再次表達感謝，並重申史瓦帝尼王國高度重視兩國邦誼。史瓦帝尼王國將持續堅定支持中華民國（台灣）參與「聯合國」、「世界衛生組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」、「國際民航組織」及「國際刑警組織」等國際組織與機制。
中華民國（台灣）則在聲明中，誠摯感謝史瓦帝尼王國長期以來堅定支持台灣的國際參與，強調外交部將與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部保持密切合作，在過去奠定之良好基礎上，持續協助推動互惠互利的發展合作計畫，以增進兩國人民福祉，進一步鞏固深化兩國邦誼。
兩國聯合聲明表示，鑒於經貿交流係促進雙邊關係的重要基石，兩國政府當致力創造適當環境，增進雙方經貿及投資合作。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言