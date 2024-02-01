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我國與非洲友邦史瓦帝尼簽聯合聲明：高度重視兩國邦誼

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我國非洲友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部部長戴柏莉（Pholile Shakantu）2月1日與外交部長吳釗燮共同簽署兩國外長聯合聲明，重申兩國邦誼。記者陳熙文／攝影
我國非洲友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部部長戴柏莉（Pholile Shakantu）2月1日與外交部長吳釗燮共同簽署兩國外長聯合聲明，重申兩國邦誼。記者陳熙文／攝影

我國非洲友邦史瓦帝尼王國外交暨國際合作部部長戴柏莉（Pholile Shakantu），今與外交部長吳釗燮共同簽署兩國外長聯合聲明，重申兩國邦誼。

聯合聲明內容指出，戴柏莉藉此行對中華民國（台灣）長期支援史瓦帝尼王國社會經濟建設發展，再次表達感謝，並重申史瓦帝尼王國高度重視兩國邦誼。史瓦帝尼王國將持續堅定支持中華民國（台灣）參與「聯合國」、「世界衛生組織」、「聯合國氣候變化綱要公約」、「國際民航組織」及「國際刑警組織」等國際組織與機制。

中華民國（台灣）則在聲明中，誠摯感謝史瓦帝尼王國長期以來堅定支持台灣的國際參與，強調外交部將與史瓦帝尼王國外交暨國際合作部保持密切合作，在過去奠定之良好基礎上，持續協助推動互惠互利的發展合作計畫，以增進兩國人民福祉，進一步鞏固深化兩國邦誼。

兩國聯合聲明表示，鑒於經貿交流係促進雙邊關係的重要基石，兩國政府當致力創造適當環境，增進雙方經貿及投資合作。

史瓦帝尼 外交部

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