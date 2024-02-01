影／對立法院長第二輪投票有信心？賴清德不發一語
副總統賴清德今天中午12時30分前往新北市板橋出席新北感恩餐會，在抵達時現場守候的媒體向賴清德喊話問到對於立法院長第二輪投票是否有信心，賴清德不發一語的走進餐廳。在13時18分時賴清德步出餐廳離去。
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