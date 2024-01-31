主持治安會報 陳建仁：春節持續落實肅竊防搶反毒打詐

行政院長陳建仁今天主持「行政院113年第1次治安會報」，聽取「113年加強重要節日安全維護工作報告」及「防制運動賽事簽賭之執行情形與策進作為」等報告。陳建仁請相關部會與民間團體共同合作，於春節期間守護治安，並持續落實肅竊、防搶、反毒、打詐等重要工作，讓國人安心過好年。

針對防制運動賽事簽賭部分，陳建仁也請相關部會定期追蹤與調整各項防賭機制，並加強查緝偵辦，全力維護國內運動賽事的公平競爭，促進國內運動產業蓬勃發展。

陳建仁致詞表示，選舉期間（截至1月26日）檢察機關共受理賄選案件1087件1347人、境外勢力介選343件745人、其他妨害選舉案件2442件2206人。他感謝中選會及檢、警、調、廉、移等執法機關努力讓此次選舉順利圓滿完成，行政團隊將持續打擊各項犯罪，全力維護選後國內社會治安平穩。

陳建仁指出，近期中正大學犯罪研究中心公布「112年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，民眾對「警察維護治安工作」的滿意度達74.91%，較111年提升6.51個百分點；在「住家與社區治安狀況的觀感」滿意度更高達90.25%，創近5年新高，政府將持續結合跨部會力量，強化法制面、管理面、技術面及打擊面等各項精進措施，以有效遏止犯罪發生。

陳建仁在聽取內政部警政署「113年加強重要節日安全維護工作報告」後表示，治安維護沒有假期，請內政部、交通部、教育部、金融監督管理委員會、衛生福利部、法務部、海洋委員會等部會與民間團體共同合作，在春節期間務必守護好台灣治安，並持續落實肅竊、防搶、反毒、打詐等重要工作。

陳建仁指出，為避免青少年在寒假期間遭受詐騙或淪為詐欺集團犯罪的工具，他已於去年第4次治安會報中請相關部會及早規劃校園反詐宣導工作，感謝警政署及教育部在寒假開始前1個月內已辦理1103場入校、入班反詐宣導活動及課程，共62萬3555人次參與。

針對部分縣市涉案在學少年人數較高部分，陳建仁也請教育部、警政署持續與地方政府教育單位合作，除加強校園法治教育與反詐工作的宣導外，也持續製作圖文素材供教育單位推廣使用。

對於體育署「防制運動賽事簽賭之執行情形與策進作為」報告，陳建仁表示，為避免過往職棒簽賭事件及近期超級籃球聯賽（SBL）疑似打假球事件，衝擊我國職業運動發展，請教育部體育署持續透過跨部會防賭機制合作平台，定期追蹤與調整各項防賭機制；同時請檢、警、調加強查緝偵辦，以有效防制職業與業餘運動賽事不法事件發生，全力維護國內運動賽事的公平競爭。

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