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全教總批公教調薪藏黑箱 民眾黨主張公開透明三原則

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民眾黨立委當選人黃珊珊。記者潘俊宏／攝影
民眾黨立委當選人黃珊珊。記者潘俊宏／攝影

今年公教人員調薪4％，全國教師工會總聯合會發現公教人員專業加給，公務員從6.25％到12.79％有不同調幅。民眾黨不分區立委當選人黃珊珊今天表示，目前軍公教薪資審議委員會缺乏開放政府，全民參與，公開透明等三原則，是特教人員加給9年未調整，立法院新會期將持續推動公務人員俸給法。

黃珊珊在臉書指出， 開放政府，全民參與，公開透明，是民眾黨主席柯文哲一貫主張，在台灣物價指數已經漲過好幾波，特教人員加給9年未調整，人事總處只以教育部作為教師代表，未事先與基層溝通，如何能夠充分表達意見，做法備受爭議，難怪被全國教師工會總聯合會批評黑箱作業。

黃珊珊說，如果是一個開放政府，何須黑箱作業，加薪是好事，卻辦成壞事。若好事採取公開透明的方式，訂定明確的調薪標準，會讓大家比較心悅誠服。

黃珊珊表示，全民參與部分，相關人員代表能夠參與討論審議過程，有機會闡述意見，也讓相關利益關係人都能夠充分理解政府所碰到的問題，有一個良善互動的機制。

黃珊珊說，民眾黨推動修改公務人員俸給法，明文規範審議軍公教待遇薪資福利相關會議，應納入全國公務人員協會代表，新國會新屆期將持續推動。

黃珊珊 全國教師工會總聯合會 民眾黨

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