中央核定中捷藍線 綠委林靜儀籲：盼中市府不要再拖

立法院長游錫堃昨天以個人身分回應，同意未來朝民眾黨提出的國會改革訴求推動，連由民眾黨立委當選人黃國昌拋出的「委員會改單一召委制」都同意了，引發關注。為何引發關注？因為民進黨團總召柯建銘日前已公開反對，抨擊黃國昌是「司馬昭之心」，民進黨籍的立法院副院長蔡其昌昨天也以個人身分表示反對，讓人看不清游、蔡、柯哪一個「個人身分」的發言，才真正代表民進黨立委的多數意見。 黃國昌稱柯建銘在2016年時曾領銜推動「立法院各委員會組織法修正草案」，主推的就是單一召委制。民進黨立院人士說，「單一召委制」沒有推到底，2018年九合一選舉後的「新民意」應是原因之一。...

2024-01-30 12:32