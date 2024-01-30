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中央核定中捷藍線 綠委林靜儀籲：盼中市府不要再拖
行政院昨核定台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化可行性研究。立委林靜儀說，行政院終於通過台中捷運藍線、台鐵海線鐵路雙軌化等海線重要交通建設，盼台中市政府不要再拖，並且參考行政院給出的專業意見。
行政院昨核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌化可行性研究。交通部指出，台中捷運藍線總經費1615.14億元，中央負擔675.59億元，預計核定後10年完工通車。計畫路線西起台中港，東行經過沙鹿、西屯至台中市區，為台中市最重要東西向軸線，完工後可與綠線串聯成十字軸網，有效提升公共運輸服務量，並促進台中城鄉均衡發展。
林靜儀說明，中捷藍線爭議最主要還是台中市政府這幾年規畫的改變，樂見行政院核定台中捷運藍線綜合規畫及台鐵海線雙軌，但最終決定站點，以及建設程序還是會回到台中市政府，所以行政院給的建議，包含海線高架雙軌同時進行，以及台鐵沙鹿站、捷運雙鐵共構等，盼市府能盡速細部評估，市府的進度會影響鐵路雙軌、高架，以及台中捷運藍線興建進度。
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