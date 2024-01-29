全教總批公教人員調薪黑箱 人事總處：無黑箱作業

針對全國教師工會總聯合會批評公教人員專業加給部分，幅度調整不一，人事總處今表示，軍公教員工待遇調整已建立制度化運作機制，每年均就經濟成長率、平均每人國民所得、消費者物價指數變動情形、民間企業薪資水準及政府財政狀況等相關因素進行綜合評估後，提請軍公教員工待遇審議委員會審議並提出建議，供行政院作成政策決定參考，並無黑箱作業。

今年公教人員調薪4％，全國教師工會總聯合會卻發現，在公教人員專業加給的部分，公務員竟從6.25％到12.79％都有不同的調幅。對此，全教總今舉行記者會呼籲行政院的軍公教員工待遇審議委員會應納入公教員工代表，且調薪幅度要有一致性，才符合公平正義。

對此，人事總處指出，有關113年度軍公教員工待遇調整，調整項目包括俸（薪）額、專業加給（教師為學術研究加給）及主管職務加給等3項，原則均係以4%調幅足額調整，另因應高教人才斷層危機，公立大專校院助理教授以上教師學術研究加給調整15%。又依行政院核定「公務人員專業加給簡併計畫」，將支領「一般公務人員專業加給」併入「一般專業人員專業加給」，是對工作內容的評價，並不是通案調薪事項。

人事總處表示，行政院組織調整於112年度完成，爰配合113年度軍公教員工待遇調整賡續辦理簡併計畫，並適度回應立法院要求適度簡併表別的決議，考量到「一般公務人員專業加給」與「一般專業人員專業加給」月支數額相近，且兩表人員業務屬性多為政策規劃及法制研擬等，專業類型及職責程度相當，及因應少子女化趨勢，勞動力供給來源緊縮，並回應公務同仁長久以來的建議，所以一般公務人員專業加給併入一般專業人員專業加給，以提升公部門薪資競爭力。

人事總處最後表示，為期強化軍公教員工待遇的審議功能，並擴大公共參與，行政院於88年間核准成立軍公教員工待遇審議委員會，成員有軍公教人員主管機關、地方政府代表及外部學者專家，以兼顧多元層面建議。

人事總處表示，公教人員團體如有相關建議可透過主管機關代為反映，並由主管機關蒐整相關團體訴求，於待遇審議委員會表達說明。又為強化與公教人員團體溝通管道，人事總處與教育部111年起於研議軍公教員工年度調薪案提待遇審議委員會審議前，均邀請中華民國全國公務人員協會，及包含全教總等相關教育團體代表召開座談會，進行意見交流聽取意見，並彙整所提相關意見，於待遇審議委員會中說明，作為委員審議參考。

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