獲全新iPhone 15！王世堅自嘲終懂大家樂趣 幕僚補刀：像山頂洞人知用火

民進黨立委當選人王世堅高票當選，媒體人黃暐瀚日前兌現承諾送王世堅一支最新的i phone 15，王世堅今天在臉書表示，他今天在整理議會辦公室，市政資料和選民服務案件實在太多，只好坐下來滑手機...，「阿堅終於懂大家的樂趣」。

王世堅甚至在臉書稱「我會加Line了！」沒想到王世堅的幕僚說，「這像山頂洞人已知用火」、「探險家第一次發現地球是圓的..」、「天文學家發現宇宙，並稱王世堅這次是接近人類文明的一大進步。

王世堅則在貼文問「禮貌到底在哪裡？」不過王世堅臉書貼文後，底下也湧入大批網友留言，有網友看到王世堅正在整理的資料，直言「旁邊要山崩了」、還有網友稱「用LlNE趣味無窮」、「像哥倫布發現新大陸。」

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