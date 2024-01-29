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王世堅夠義氣..將爭取捷運差額 蔣萬安期許他做這事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
市長蔣萬安今天出席照護新境界國際自立支援論壇。記者曾原信／攝影
市長蔣萬安今天出席照護新境界國際自立支援論壇。記者曾原信／攝影

民進黨立委當選人王世堅接受專訪說，當立委第一件事就會與行政院長陳建仁聯繫，爭取南北環及東環段三條捷運經費差額，因差額高達440億元非台北市可單獨負擔。市長蔣萬安今天出席照護新境界國際自立支援論壇受訪，被問到王世堅當「蔣師」很夠義氣？蔣說，他跟王世堅雖分屬不同黨派，但讓台北市更好立場一致，蔣也期許王世堅「將在台北市質詢火力帶到立法院」。

王世堅日前接受專訪說，台北市北環、南環、東環等路線開始施工，但因三年疫情、營造原物料上漲嚴重，導致地方政府預算嚴重不足，這三條路線經費差額高達440億元，還有民生汐止線也希望中央大力補助，現在中央答應補助僅4成但希望擴充到6成。他進到立法院即刻就會聯絡陳建仁、行政院副院長鄭文燦爭取台北市的捷運興建補助。

蔣萬安今天說，謝謝王世堅議員，台北市很多重大建設的確需要中央協助，包括捷運興建，環狀線南北環、東環段經費差額440億元都需要中央的幫忙。蔣又二度提到感謝王世堅，表示他跟王雖分屬不同黨派，但對於台北市各項建設可以順利推動，讓台北市更好的立場是一致的，也希望王世堅議員在台北市質詢的火力，帶到立法院，為台北市爭取更多建設經費。

媒體也追問，王世堅送前市長柯文哲龍袍，柯文哲過十天才還，蔣萬安最喜歡王送的什麼禮物？蔣說，他上次送我的倒數計時器，馬上派上用場，所以上一次考生考試之前特別借花獻佛，讓考生們能夠心情穩定，充分應考。

北市 王世堅 立法院

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