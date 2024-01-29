【專家之眼】日本不能而希臘能 這一切是怎麼發生的？

可能很多人還不知道，於2010年破產的希臘，如今已經擺脫債務危機，而日本經濟從1991年起，歷經三十多年的停滯，至今還沒拉回正軌，究竟問題出在哪裡？

先看證據。從經濟成長率來說，希臘於2010年爆發債務危機，2011年經濟增長率-10.1%。在被迫吞下債權人開的藥方之後，希臘經濟逐漸好轉，2017年已經由負轉正，達到1.1%的增長，2021、2022、2023這三年的經濟增長率分別是8.4%、5.9%以及2.2%，同期日本的經濟增長率分別是1.7% 、1.03%、1.6%。

再從國債來說，希臘國債占GDP的比例已經從2021年3月的歷史最高點209.8 %，降到2023年的160.9%，預計2024年、2025年的債務將分別降到GDP的151.9%以及147.9%。而日本國債占GDP的比例則是節節攀高，從1991年占GDP的62.2％，如今已經來到GDP的263％，債務暴漲了四倍有餘。

再就財政赤字占GDP比例而言，2021- 2023，希臘為：7%、2.4%、2.3%（滿足了馬斯垂克條約赤字占GDP比重不超過3％的要求），而日本分別是：5.1%、6.4%、6.2%。由上我們可以看到，希臘的經濟逐步走上正軌，而日本並不樂觀。那麼，問題是為什麼希臘能，而日本不能呢？我以為有以下幾個關鍵。

第一個原因就是希臘碰到大善人，而日本並沒有遇到大善人。為了減少損失，債權人很不情願地免除了希臘2060億歐元的債務。因為債務大幅減記，所以，重新出發就容易多了。而日本高達12.9兆美元的政府債務卻沒能獲得任何減記，以至於步伐越來越沈重。

第二個原因就是希臘的方法是對的，而日本的方法不對，所以希臘成功而日本沒有成功。為了還債，讓希臘人勒緊褲帶，希臘人當然不願意，因此，三番兩次就上街頭抗議政府的財政緊縮，甚至舉行公民投票以抗議債權人的紓困方案。但是，抗議無效，如果要接受紓困就得同時按照債權人的要求，否則就拿不到紓困。即使是白痴，也知道留在歐元區比較好，因此，希臘政府只能乖乖地執行債權人所要求的嚴苛的財政撙節措施（也包含變賣祖產），如今看來，債權人的要求是對的。沒有債權人就沒有重生的希臘。

第三個原因，希臘沒有選擇，而日本有太多選擇。為什麼希臘能華麗轉身，甚至被巴克萊銀行（Barclays Bank）的分析師譽為「歐洲猛虎(European growth tiger)」？是她自願刪減不該有的社會福利？是她自願大砍公部門的冗員？不是的，是被逼的，沒有債務人的催逼，沒有當時的德國總理梅克爾（希臘民眾將她比做希特勒），希臘無法走出困境，早已國家信用破產，退出歐元區了，而這個「條件」剛好是日本沒有的。日本的債務主要是內債而非外債，因此，日本沒有改革的迫切動力，儘管有一籮筐的「改革」之名，其實，一點效果也沒有，所以，蹉跎了30年了，至今還陷在死胡同裡。

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