王志安歧視爭議 羅友志批邏輯謬誤、賀瓏享受光環卻道歉聲聲慢
大陸前央視記者王志安針對日前在「賀瓏夜夜秀」節目的不當言行，前晚透過影片向罕病律師陳俊翰道歉，不過，主持人賀瓏至今未對爭議回應。資深媒體人羅友志在「羅友志 友話直說」臉書粉專發布影片表示，反觀節目製作單位就讓人傻眼，賀瓏享受光環，卻道歉聲聲慢，自媒體形象從超派那一拳開始，最近真的只能在地上寫個慘字。
羅友志表示，他曾在節目評論政治時，講到萬一怎樣的情況，蔡英文總統就跛腳了。結果當天他的粉團就收到抗議訊息，內容寫「尊重身障人士，請羅先生以後不要再用跛腳這個字眼」。
他推測抗議者應該是身障人士，想像對方可能是坐在輪椅上收聽節目，「這個畫面讓我無地自容，我知道那兩個字應該傷到他了」。從那次起，他每次上節目都會默想起那則簡訊，提醒自己改掉用語習慣，「如果我又有不小心講出來，請繼續提醒我」。
而王志安在「賀瓏夜夜秀」模仿身障人士動作說「請支持民進黨」，羅友志表示，「最美麗的風景們，請問跛腳跟這個動作哪個侮辱性比較強？」他看過幾則王志安的「王局拍案」的視頻，其實是欣賞的，「但是這樣的訕笑，你說的殘疾人士，還要解釋什麼？」
針對王志安質疑陳俊翰被安排不分區排名第16，羅友志表示，什麼不分區排16名委屈，委屈是相對名詞，是當事人感受，「陳俊翰律師覺得值得，為什麼要強加在別人身上？還有拿不分區名次排行中不重視，真的很邏輯謬誤」。還好王志安道歉了，身為記者同業，反省力還是有的。
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