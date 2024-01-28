扁馬蔡國情報告 從未成功

聯合報／ 記者屈彥辰／台北報導
左起前總統陳水扁、馬英九及現任蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片
左起前總統陳水扁、馬英九及現任蔡英文總統。 圖／聯合報系資料照片

新國會即將開議，國民黨及民眾黨都拋出新總統赴立院國情報告的主張，總統當選人賴清德也表示願赴立院國情報告，目前朝野爭執是否該有詢答。其實，前總統陳水扁馬英九及現任蔡英文總統時期，均曾有總統表明或朝野立委提案要求總統赴立院國情報告，但最後都因朝野立委無共識而作罷。

憲法增修條文規定，立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告。立法院職權行使法則規定，全體立委四分之一以上提議、院會決議後，可排定議程就國家安全大政方針聽取總統國情報告；總統也得就其職權相關之國家大政方針咨請立院同意後至立院國情報告。立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處提出問題，其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項由黨團協商決定；就委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。

陳水扁二○○四年連任總統，對外宣布欲就國防軍購、我入聯合國等事赴立院進行國情報告。時為國會最大黨的國民黨認為，扁此舉是為了年底立委選舉造勢，拒絕讓扁報告。扁於二○○五年十月為國防軍購案、二○○六年三月為終止國統會運作，分別要求至立法院進行國情報告，仍遭在野的泛藍陣營拒絕。

馬英九時期，二○一二年在野的民進黨為馬政府開放含瘦肉精美牛及油電漲價，與親民黨、台聯黨團共同提案，邀請馬至立法院報告，遭到國民黨團封殺。另外，二○一五年，馬與中共總書記習近平會面，國民黨立委提案邀馬至國會報告，馬對此表達樂意接受，泛綠陣營認為邀馬報告恐成背書而拒絕。

二○一七年六月逢巴拿馬與我國斷交，國民黨團提案要求蔡英文至立法院國情報告，說明我國之外交處境，遭民進黨團以人數優勢否決；二○二○年八月蔡英文宣布開放萊豬進口，同年十月國民黨團為杯葛萊豬進口案，提案要求蔡英文到立法院報告，國民黨團不敵民進黨立委人數優勢，提案遭否決。

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