影／台中沙鹿北勢里長、清水中社里長補選 得票出爐
總統和立委選舉本月初結束，台中市清水中社里長和沙鹿北勢里長因案被判當選無效，今天補選，4點後開票，清水區中社里長候選人林玗萱以439票為最高票；沙鹿區北勢里長候選人鄭笙傑拿下994票，勝對手廖淑滿68票。中選會表示，實際當選人名單以本月30日選委會審定結果為準。
台中市選委會下午4點後開票顯示，清水區中社里長候選人依號次得票數分別為：1號陳國龍96票、2號林玗萱439票、3號温玉蕊195票、4號王瑜蘭322票。
沙鹿區北勢里長候選人1號廖淑滿926票、2號鄭笙傑994票。中選會表示，實際當選名單，本月30日選委會將進行審定，結果以選委會公告為準。
前清水區中社里長、沙鹿區北勢里長因案被判當選無效，台中市選委會公告補選，明定里長競選經費最高金額為24萬9000元。清水警分局表示，今天里長補選投、開票作業，一切順暢。
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