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稱縣市長與國民黨緊密結合 朱立倫：蔣萬安有事就是54位立委有事

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨中央今舉行謝票感恩茶會，國民黨主席朱立倫致詞時表示，15個縣市長與國民黨團隊永遠緊密結合在一起，台北市長蔣萬安不是只有台北市5位國民黨立委，而是有54位立委，「萬安有事就是54位立法委員的事情」。記者屈彥辰／攝影
國民黨中央今舉行謝票感恩茶會，國民黨主席朱立倫致詞時表示，15個縣市長與國民黨團隊永遠緊密結合在一起，台北市長蔣萬安不是只有台北市5位國民黨立委，而是有54位立委，「萬安有事就是54位立法委員的事情」。記者屈彥辰／攝影

國民黨中央今舉行謝票感恩茶會，國民黨主席朱立倫致詞時表示，15個縣市長與國民黨團隊永遠緊密結合在一起，台北市長蔣萬安不是只有台北市5位國民黨立委，而是有54位立委，「萬安有事就是54位立法委員的事情」。

2024大選落幕，國民黨展開謝票感恩茶會，今於國民黨中央黨部舉行。

朱立倫宣示國民黨年輕化，國民黨團是最年輕的黨團，讓年輕朋友一代接一代才有希望。民進黨把國民黨所有財產通通沒收清算，沒有問題，國民黨靠的不是錢，靠的不是財產，靠的是中心思想跟意志力、團結力，這次選舉不就是如此嗎？

朱立倫說，他擔任國民黨主席這幾年，財產早就被凍結沒收了，盡量通通拿走，本來是想要全部捐做公益，民進黨盡量拿走，看還能做什麼樣的招。只要人心不死，國民黨最大的資產就是各地的志工好朋友、願意拚到底的決心，國民黨一定要永遠跟人民站在一起。

朱立倫指出，周一拍板立法院正副院長就是支持韓江配，不要再有意見，每一天推出來的是民眾關心的議題，如國會改革五大法案、核電延役、少子女化及人工生殖法的改革，不要被媒體見縫插針，製造紛擾，沒有這些問題。

朱立倫提到，黨團總召、書記長的選舉不是問題，那是黨團選內部同仁，就是早當、晚當，是服務幹部而已。綠媒講成好像很嚴重，今年不當明年當，明年不當後年當。

朱立倫強調，國民黨是個團隊，他要跟蔣萬安報告，15個縣市長、這個團隊是永遠緊密結合在一起。蔣萬安不是只有台北市5位國民黨立委，而是有54位立委，「萬安有事就是54位立法委員的事情」， 就像台中捷運，台中市長盧秀燕要通過的台中捷運被民進黨卡到今天為止，那就是國民黨54位立委的事情，要秉持團隊精神，讓民進黨知道國民黨除了在地方是最大的執政力量，在國會是最強的監督力量，且要是最團結的力量。

國民黨 朱立倫 蔣萬安 謝票

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