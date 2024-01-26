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民眾爭相握手！賴清德謝票兩度鞠躬 「沒有台南就沒有高票當選」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
民進黨總統當選人賴清德感恩謝票之旅，今天下午回到台南中西區台灣首廟天壇參拜，大批支持者急報廟前，幾乎是寸步難行賴清德也兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝。記者吳淑玲／攝影
民進黨總統當選人賴清德感恩謝票之旅，今天下午回到台南中西區台灣首廟天壇參拜，大批支持者急報廟前，幾乎是寸步難行賴清德也兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝。記者吳淑玲／攝影

民進黨總統當選人賴清德今天選後首度回台南台灣首廟天壇參拜，賴清德表示，很高興能夠回到台南，台南鄉親的支持衝出全國最高得票率，讓他1月13日高票當選，今特地回台南感謝大家支持，允諾除繼續壯大台灣守護台灣主權之外，也會大大的建設台南，回報30年來鄉親的疼惜和支持。

賴清德下午4點40分抵達，大批支持者已在台灣首廟天壇前等候，「總統好」呼聲不斷，沿途民眾爭相握手，幾公尺的路走快20分鐘，有95歲阿嬤坐輪椅激動得握著賴清德的手，還有年輕人拿著賴清德擔任台南市長時領的「市長奬」請賴清德簽名，媒體詢問賴清德成為台南第二個總統有何心得 ?賴清德說感謝台南市民支持。

賴清德在天壇董監事以及台南市長黃偉哲、立委陳亭妃、郭國文、王定宇、賴惠員陪同下入廟參拜，賴清德在台南得到全國最高得票率，六席立委也順利高票連任，他兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝，賴清德說，他未來會和6位立委、民進黨立院黨團以及結合在野國會的力量，在正確的道路上繼續進步，壯大台灣，不只是守護台灣主權民主、和平、繁榮。

賴清德也允諾以後會建設台南，不論是市長黃偉哲所規劃、六位立委所爭取的或是中央規劃的，他都會一項一項推動，雖然台南也是六都，但他這次選舉走過22個縣市，覺得台南需要大大的進步，大大的建設，大大的提升，才能夠和其他五都相提並論，過去30年受到台南鄉親的疼惜和支持，他擔任總統一定會大大的建設台南。

賴清德也強調，擔任總統還要關懷甘苦人，政府要關懷弱勢者，時代進步，科技的進步，有錢人用錢、科技、技術來賺錢比較快，但用勞動力來賺錢就比較辛苦，政府有責任照顧基層的百姓，換句話說，台灣要讓有能力的人好好發揮，借重他們的力量，讓社會更加進步，但對比較艱苦的朋友，也要讓他們可以在這個國家能夠安身立命，這才是一個幸福的國家，文明的國家，他會跟大家一起來努力。

民進黨總統當選人賴清德感恩謝票之旅，今天下午回到台南中西區台灣首廟天壇參拜，大批支持者急報廟前，幾乎是寸步難行賴清德也兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝。記者吳淑玲／攝影
民進黨總統當選人賴清德感恩謝票之旅，今天下午回到台南中西區台灣首廟天壇參拜，大批支持者急報廟前，幾乎是寸步難行賴清德也兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝。記者吳淑玲／攝影
民進黨總統當選人賴清德感恩謝票之旅，今天下午回到台南中西區台灣首廟天壇參拜，大批支持者急報廟前，幾乎是寸步難行賴清德也兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝。記者吳淑玲／攝影
民進黨總統當選人賴清德感恩謝票之旅，今天下午回到台南中西區台灣首廟天壇參拜，大批支持者急報廟前，幾乎是寸步難行賴清德也兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝。記者吳淑玲／攝影
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民進黨總統當選人賴清德感恩謝票之旅，今天下午回到台南中西區台灣首廟天壇參拜，大批支持者急報廟前，幾乎是寸步難行賴清德也兩度鞠躬向台南鄉親表達感謝。記者吳淑玲／攝影
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賴清德 民進黨 台南

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