被點名接閣揆 林佳龍：賴清德會組成最好執政團隊
總統府秘書長林佳龍被點名是接受行政院長人選之一。林佳龍今天出席「台灣國家願景系列論壇」時表示，新總統對於人事安排一定會依照憲法組成一個最好的執政團隊，他與賴清德並未討論人事，他負責的政府交接業務，則已經開始進行。
林佳龍指出，賴清德在投開票當天的國際記者會上有提到，未來因應新國會要來推動民主大聯盟，主張好的朝野政見都會加以研議，特別是有爭議性的議題不會急著推動，會落實朝野有共識，以及社會最關心的議題。林佳龍說，選後大家都會針對政局交換意見，和賴清德就在同一個地方辦公也常開會，但討論都不涉及到人事。
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