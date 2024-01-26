台南再出總統成真！賴清德下午回台灣首廟天壇感恩祈福

民進黨正副總統當選人賴清德、蕭美琴，展開全台謝票及「感恩便當會」，今天下午回到台南市中西區台灣首廟天壇上香祈福後，去年初賴清德回到台灣首廟天壇發新春紅包，董事長徐國潤許下「希望台南再出一個總統」，如今可說是願望成真。

台灣首廟天壇位在台南市中西區，主祀玉皇上帝，昔日為府城最高點鷲嶺之上，別稱台南天壇，民間稱天公廟，該地曾為鄭氏王朝祭天用的祭壇，賴清德每逢重大事件都會到台灣首廟天壇參拜，在去年接掌民進黨主席，並被視為民進黨2024年總統的熱門人選，新春行程回台南廟宇參拜，首站就到台灣首廟天壇

台南市長黃偉哲也陪同表示，賴副總統回到台南「起家厝」、「外家厝」（娘家），也是台灣寄望的所在，期待賴副總統心想事成，繼續守護台灣；台灣首廟天壇董事長徐國潤更表示，賴副總統讀書、戀愛都在台南，發展都在台南，「希望台南再出一個總統」，呼籲大家支持賴副總統更上一層樓。

2024大選投票結果，民進黨「賴蕭配」在台南以57萬0811票、得票率50.95%，居全國最高得票率，也是全國唯一得票率過半的縣市，區域立委6席全上、平均得票率61.04%，以及不分區立委（政黨票）得票率45.97%都是全國最高，「台南人沒有漏氣」守住賴清德「本命區」，也贏得總統大選。

賴清德、蕭美琴下午4點多先到台灣首廟天壇上香參拜，晚間6點出席在永康桂田酒店戶外庭院餐廳舉辦的感恩餐會，感謝基層輔選幹部及志工們的辛勞，並傾聽基層意見。

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