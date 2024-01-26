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薛瑞元：代理孕母可脫鉤處理

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
衛福部長薛瑞元證實，將在農曆年後陸續舉行二場公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法。記者沈能元／攝影
衛福部長薛瑞元證實，將在農曆年後陸續舉行二場公聽會，聽取各界對「人工生殖法」如何修法的看法。記者沈能元／攝影

針對人工生殖法修法進度，衛福部薛瑞元說，春節後會召開二次公聽會搜集各方看法，目前各黨團都給予高度關注，衛福部會積極關注處理。如果外界意見認為代理孕母爭議較大，會跟「人工生殖法」脫鉤，分階段處理。然而，法案一旦進入立法院委員會討論，相關草案必須逐條審查，不論行政院版的草案是否有代理孕母，若是委員提案中有「代理孕母」仍然會討論。

薛瑞元說，代理孕母議題牽涉層面廣大且複雜，包含代理孕母生下的小孩身分如何認定，契約如何訂定執行等。他舉例，除了有醫療倫理考量，若是夫妻希望代理孕母懷孕期間不能飲酒，或是要吃特定食物，契約要如何規定等，都有待討論。

代理孕母 薛瑞元 衛福部 修法 懷孕

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