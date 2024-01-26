救少子女化…修人工生殖法 藍白有望合作

國民黨再拋改革法案，立委當選人陳菁徽昨針對「修人工生殖法救少子女化」提出三項主張，包括鬆綁人工生殖法適用對象；保留女性生育選擇權，凍卵補助擴大至全國適用；代理孕母議題持續尋求社會共識與多元對話等；長期推動代理孕母的民眾黨準立委陳昭姿則表示，代理孕母議題討論廿、卅年，任何政黨若提出一致想法，當然願意合作。

陳昭姿也點名衛福部長薛瑞元，身為部長應該要主動，不要受少數反對者影響而不敢做。

這是三天以來國民黨第三度拋出改革法案，包含「核子反應器設施管理辦法」修正案、「不在籍投票法」草案，皆獲民眾黨響應。

陳菁徽提出修法三項具體主張內容，包括：一、鬆綁人工生殖法適用對象，讓單身女性、女女伴侶、男女情侶，優先開放適用人工生殖，不受婚姻限制。二、保留女性生育選擇權，凍卵補助擴大至全國適用，建立特殊疾病醫療性凍卵制度，掌握人生主動權。三、代理孕母議題持續尋求社會共識與多元對話，完善法規調適、齊全制度配套，階段性立法。

陳菁徽強調，將針對比較有共識的議題優先修法通過，爭議性比較高的部分，需要更多的公聽會，傾聽大家的聲音、與大家溝通。

陳菁徽說明，目前比較僵化，如一夫一妻，且有登記的異性戀伴侶才可以接受生小孩，但希望可以開放到單身女生、女女伴侶，男女情侶都可以優先適用。

陳菁徽並指出，從二○○一年到二○二二年，結婚率跟生育率都在下滑，而為生小孩而結婚只剩下百分之二十五，現在女生想結婚的，可能只想進入婚姻狀況，不一定想生，南韓也是如此，結婚跟生小孩已經完全脫鉤。

有關代理孕母制度化部分，陳菁徽認為，社會上仍有許多誤解與不公允的認知，所以應該持續尋求社會對話與共識，進行階段性立法。

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