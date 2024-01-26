選後藍營出擊 盧秀燕、張善政爭取建設

2024總統大選後，藍營百里侯展現地方實力，台中市長盧秀燕、桃園市長張善政將聯手新科立委爭取建設，向中央叫板意味濃厚。盧秀燕昨北上出席行政院會，當面向行政院長陳建仁喊話，希望中捷藍線及綠線延伸、海線雙軌高架化能在農曆年前核定，才能討論橘線延伸南投。張善政說，他已準備好與6名桃園立委及當選人密切配合，讓各項市政建設更順利推動。

「希望中央給中彰投一份新年禮物。」盧秀燕說，中捷藍線核定後，橘線延伸到南投才更有效益；綠線延伸線核定後，也才能向北延伸到台中大坑、向南延伸到彰化地區。台中捷運不僅關係台中市，也連帶影響南投、彰化發展，中彰投民眾均引頸企盼中央的新年禮物，她將與新科立委共同討論未來建設所需的方向藍圖。

盧再提中捷核定議題，行政院長陳建仁說，將有條件核定相關計畫，希望透過中央和地方合作，農曆新年前都能有好消息。政院發言人林子倫轉述陳建仁說法，有關中部軌道建設，政院一直採支持地方發展的態度。

南投縣長許淑華說，中捷延伸到南投，是南投鄉親企盼的重大建設，呼籲民進黨總統當選人賴清德記得選舉承諾，早日核定。彰化縣府表示，這幾年中央政府「重南北輕中部」的治理思維必須翻轉，尤其彰化有4席立委，縣府會將重大建設事項函請縣籍立委全力爭取。

桃園市長張善政（左4）今將率領6名桃園立委及當選人參訪桃捷，向中央喊話解決地方議題。本報資料照片

國民黨今年在桃園立委選舉6席全上，累積地方實力。張善政說，希望當選的新科立委能積極向中央為桃園推進重大建設，包括捷運棕線、捷運三鶯線延伸八德、機捷增購列車、國道1和2甲交流道改善、國一楊梅到頭份拓寬計畫、板龍及新梅龍快速道路，以及設立北橫國家風景區等。張善政今天下午將率6位立委當選人參訪桃捷，盼解決車廂不足、機捷產權轉移等問題。

桃園市副市長蘇俊賓去年底曾在行政院會提出「板龍」與「新梅龍」兩條快速道路建設對產業發展的重要性，陳建仁當場指示公路局在今年初可行性評估。蘇說，兩條快速道路已討論多時，如沒立委在中央強力監督，很難確保推動進度，包括機捷買車廂、北橫國家風景區在內幾項議題，市府不斷反映，可惜進度有限；張善政領軍的桃園團隊若能結合6名立委的影響力，糧草與執行力並俱，未來相當可期。

對於「燕子選總統」議題，東海大學政治系教授邱師儀說，盧秀燕有跨越藍綠的能力，深獲台中選民喜愛，建立「中霸天」地位，但盧秀燕2028想要「入主中原」，不僅要會拚建設，國政論述還要加強，才有更上層樓的機會。

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