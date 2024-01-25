快訊

整理包／長榮罷工卡到出國怎麼辦？機票、團費能退嗎？旅客自救辦法一次看

德牧回鄉下被「在地小流氓」逼到牆角霸凌嚇到貼壁狂抖！網笑：牠們還沒你腿高

獨／民眾黨中評會通過「黃珊珊條款」 禁不分區立委雙重黨籍

【重磅快評】王義川要賀瓏道歉 那博恩要加一嗎？

聯合報／ 主筆室
四年前國民黨總統候選人韓國瑜上節目「博恩夜夜秀」示範膝蓋走路，號蚌今仍被民進黨拿來作為選戰負面文宣。圖／翻攝博恩夜夜秀直播網址
四年前國民黨總統候選人韓國瑜上節目「博恩夜夜秀」示範膝蓋走路，號蚌今仍被民進黨拿來作為選戰負面文宣。圖／翻攝博恩夜夜秀直播網址

賀瓏夜夜秀》日前邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，王諷刺民進黨身障律師陳俊翰是造勢工具，甫上任民進黨政策會執行長的王義川怒嗆主持人賀瓏「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」；只是賀不為所動，其中考量，外界不得而知。但這個節目本來就是嬉笑怒罵加嘲諷，王義川卻把它當作政論節目來試刀，連黨內同志鄭運鵬都被波及，自己也快成了夜夜秀的一部分，恐怕王義川還未起乩，賴清德就要抓狂了。

王志安在《賀瓏夜夜秀》的節目中嘲笑並模仿身障者引發眾怒，公司薩泰爾娛樂、製作人「霍金」、助理主持人Albee（范乙霏）先後道歉，並修改節目影片。王志安儘管嘴硬，但終究自知理虧，也在社群媒體發文表示，如果陳俊翰感到被冒犯，他願意當面道歉。

整起事件中最受關注的人應該是王志安、陳俊翰及節目方。對於王志安的道歉，陳表示無法接受王的訕笑態度，文明共識也很難接受歧視，王更該跟社會道歉。這是語重心長的回應，王志安應該要聽進去，但王義川跳出來點明賀瓏「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」，難免予人突兀感覺。

王義川未能躋身民進黨不分區立委，選後被總統當選人、民進黨主席賴清德委以政策會執行長要職，主要是看重王在空戰的戰力，盼他把政策化繁為簡，強化民進黨宣傳。在人事發布前，賴約見王義川，劈頭就談到年輕選票流失的問題，王這次槓上賀瓏，或許是急於想在新老闆面前有所表現，只可惜《賀瓏夜夜秀》不是政論節目，除了年輕元素，難以區分政治光譜，王義川算是失策了。

王義川釘著賀瓏道歉，偏偏賀瓏就是不表態。一來，說錯話的人是王志安，並非賀瓏，來賓講什麼，並非主持人所能全盤掌控，何況王志安和賀瓏的公司、製作人、助理主持人都道歉了，事後節目影片也修改，主持人要不要「道歉+1」，確有討論的空間。

再者《賀瓏夜夜秀》不是政論節目，性質就是嬉笑怒罵加嘲諷，否則四年前韓國瑜也不會在節目中當場示範膝蓋走路，吳欣盈也不會起身作勢離開攝影棚，前者還一再被民進黨拿來作為選戰的負面文宣，韓國瑜有苦難言，難道當時的主持人曾博恩也要出來道歉？

正如前述，《賀瓏夜夜秀》是脫口秀節目，儘管出現歧視言論，也作了道歉與修正，其中不免仍有商業考量，包括主持人賀瓏要不要跟進道歉，恐怕也有相關考量，甚至本身可能就是夜夜秀的一部分。王義川緊咬賀瓏非道歉不可，也許滿足商業需求後，要賀瓏道歉十次都無所謂。

只是王義川現在玩得很嗨，連錄好節目已播出的立委鄭運鵬也被他押著一起要求賀瓏施壓、道歉，影片還要下架，王義川自己起乩就算了，還要別人一起鬧，年輕人看了會舒服嗎？

其實，王志安嘲諷陳俊翰確實該罵，但他質疑民進黨沒有把陳排在安全名單內，卻是命中民進黨要害，民進黨發言人吳崢雖稱排名順序不是看不看重的唯一指標，根本是空話。但王的前央視記者身分及一語中的的發言，恐怕才是王義川起乩的主因。既然修理不到王志安，那就拿賀瓏來開刀。 

王義川 王志安 民進黨 賀瓏夜夜秀 陳俊翰 韓國瑜 鄭運鵬 賴清德 身障者

延伸閱讀

【重磅快評】王志安不應歧視身障 但民進黨不只歧視身障

「台灣像第2故鄉」 王志安：雖是言論自由社會 很難暢所欲言

夜夜秀風波變民進黨同志內鬥 王義川質問鄭運鵬：你態度呢？

王志安「殘疾人士」爭議 呂秋遠：憑什麼戲謔方式傷害生命鬥士

相關新聞

【重磅快評】王義川要賀瓏道歉 那博恩要加一嗎？

《賀瓏夜夜秀》日前邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，王諷刺民進黨身障律師陳俊翰是造勢工具，甫上任民進黨政策會執行長的王義...

【重磅快評】王志安不應歧視身障 但民進黨不只歧視身障

前大陸央視記者王志安來台觀選，卻在上脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》時，譏諷民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選煽...

【重磅快評】執政黨過去非核換選票的想法該改了

藍營立委提出修改「核管法」，拿掉電廠延役的時間要求。核電廠延役是國際能源界的大趨勢，原因是核電環境已與過去有了絕大轉變，...

【重磅快評】核電新戰場 綠營忘了誰當家

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎及立委當選人李彥秀、羅智強今天提出在野陣營共推修法解套核電廠延役的議題，在立法院龍頭戰之外，開闢...

【即時短評】「代辦」倒了，台灣的公共藝術就會好？

台灣近年出現不少美學遭質疑的公共藝術作品，監察院2022年8月底大動作宣布申請調查公共藝術代辦亂象，讓大家開始把對公共藝...

【重磅快評】柯建銘龜笑鱉沒尾 民進黨62席更沒用

新國會三黨不過半，一場立院龍頭之爭就讓三黨現出原形。實力最弱的民眾黨像「膨風水雞」，率先出招要考核藍綠兩大黨；民進黨團總召柯建銘則吐槽，「民眾黨是沒用的8席」。問題是，蔡政府近8年完全執政，立法院卻護航當權派、自我閹割成行政院「立法局」，柯建銘的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。