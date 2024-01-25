【重磅快評】王義川要賀瓏道歉 那博恩要加一嗎？

《賀瓏夜夜秀》日前邀請大陸媒體人王志安評論台灣選舉，王諷刺民進黨身障律師陳俊翰是造勢工具，甫上任民進黨政策會執行長的王義川怒嗆主持人賀瓏「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」；只是賀不為所動，其中考量，外界不得而知。但這個節目本來就是嬉笑怒罵加嘲諷，王義川卻把它當作政論節目來試刀，連黨內同志鄭運鵬都被波及，自己也快成了夜夜秀的一部分，恐怕王義川還未起乩，賴清德就要抓狂了。

王志安在《賀瓏夜夜秀》的節目中嘲笑並模仿身障者引發眾怒，公司薩泰爾娛樂、製作人「霍金」、助理主持人Albee（范乙霏）先後道歉，並修改節目影片。王志安儘管嘴硬，但終究自知理虧，也在社群媒體發文表示，如果陳俊翰感到被冒犯，他願意當面道歉。

整起事件中最受關注的人應該是王志安、陳俊翰及節目方。對於王志安的道歉，陳表示無法接受王的訕笑態度，文明共識也很難接受歧視，王更該跟社會道歉。這是語重心長的回應，王志安應該要聽進去，但王義川跳出來點明賀瓏「一天不道歉，我就每天上節目噴你！」，難免予人突兀感覺。

王義川未能躋身民進黨不分區立委，選後被總統當選人、民進黨主席賴清德委以政策會執行長要職，主要是看重王在空戰的戰力，盼他把政策化繁為簡，強化民進黨宣傳。在人事發布前，賴約見王義川，劈頭就談到年輕選票流失的問題，王這次槓上賀瓏，或許是急於想在新老闆面前有所表現，只可惜《賀瓏夜夜秀》不是政論節目，除了年輕元素，難以區分政治光譜，王義川算是失策了。

王義川釘著賀瓏道歉，偏偏賀瓏就是不表態。一來，說錯話的人是王志安，並非賀瓏，來賓講什麼，並非主持人所能全盤掌控，何況王志安和賀瓏的公司、製作人、助理主持人都道歉了，事後節目影片也修改，主持人要不要「道歉+1」，確有討論的空間。

再者《賀瓏夜夜秀》不是政論節目，性質就是嬉笑怒罵加嘲諷，否則四年前韓國瑜也不會在節目中當場示範膝蓋走路，吳欣盈也不會起身作勢離開攝影棚，前者還一再被民進黨拿來作為選戰的負面文宣，韓國瑜有苦難言，難道當時的主持人曾博恩也要出來道歉？

正如前述，《賀瓏夜夜秀》是脫口秀節目，儘管出現歧視言論，也作了道歉與修正，其中不免仍有商業考量，包括主持人賀瓏要不要跟進道歉，恐怕也有相關考量，甚至本身可能就是夜夜秀的一部分。王義川緊咬賀瓏非道歉不可，也許滿足商業需求後，要賀瓏道歉十次都無所謂。

只是王義川現在玩得很嗨，連錄好節目已播出的立委鄭運鵬也被他押著一起要求賀瓏施壓、道歉，影片還要下架，王義川自己起乩就算了，還要別人一起鬧，年輕人看了會舒服嗎？

其實，王志安嘲諷陳俊翰確實該罵，但他質疑民進黨沒有把陳排在安全名單內，卻是命中民進黨要害，民進黨發言人吳崢雖稱排名順序不是看不看重的唯一指標，根本是空話。但王的前央視記者身分及一語中的的發言，恐怕才是王義川起乩的主因。既然修理不到王志安，那就拿賀瓏來開刀。

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