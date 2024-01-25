吐瓦魯接連傳斷交警訊 外交部：與12友邦都穩固
對於吐瓦魯與中華民國外交關係是否生變問題，外交部發言人劉永健說，吐國財政部長為競選連任提出個人的政治主張，背後顯然有中國大陸因素影響，不代表吐國官方立場。
吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）最近表示，吐國選後將重新審視與台灣的外交關係。引發外界猜測是否兩國關係將有變化，外交部已多次對外澄清這只是潘恩紐個人意見，不是吐國政府立場。
有關總統當選人賴清德與馬紹爾群島新任總統海妮視訊通話，劉永健表示，外交部對每一個邦交國都非常重視，也密切掌握我國與友邦雙邊關係的發展。我國與12個友邦的外交關係都穩固。我國與馬紹爾群島關係甚為緊密友好，邦交堅實穩固，對於海妮總統的友誼與支持，外交部也誠摯感謝。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言