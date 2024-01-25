吐瓦魯接連傳斷交警訊 外交部：與12友邦都穩固

對於吐瓦魯與中華民國外交關係是否生變問題，外交部發言人劉永健說，吐國財政部長為競選連任提出個人的政治主張，背後顯然有中國大陸因素影響，不代表吐國官方立場。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）最近表示，吐國選後將重新審視與台灣的外交關係。引發外界猜測是否兩國關係將有變化，外交部已多次對外澄清這只是潘恩紐個人意見，不是吐國政府立場。

有關總統當選人賴清德與馬紹爾群島新任總統海妮視訊通話，劉永健表示，外交部對每一個邦交國都非常重視，也密切掌握我國與友邦雙邊關係的發展。我國與12個友邦的外交關係都穩固。我國與馬紹爾群島關係甚為緊密友好，邦交堅實穩固，對於海妮總統的友誼與支持，外交部也誠摯感謝。

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