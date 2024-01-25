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吐瓦魯接連傳斷交警訊 外交部：與12友邦都穩固

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我太平洋友邦吐瓦魯國將於近期舉行國會選舉，路透社報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，吐國選後預計將重新審視與台灣的外交關係。對此，外交部除了重申此不代表吐國官方立場，也指出，目前我國與12個友邦的外交關係都穩固。圖／本報資料照片
我太平洋友邦吐瓦魯國將於近期舉行國會選舉，路透社報導，吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）表示，吐國選後預計將重新審視與台灣的外交關係。對此，外交部除了重申此不代表吐國官方立場，也指出，目前我國與12個友邦的外交關係都穩固。圖／本報資料照片

對於吐瓦魯與中華民國外交關係是否生變問題，外交部發言人劉永健說，吐國財政部長為競選連任提出個人的政治主張，背後顯然有中國大陸因素影響，不代表吐國官方立場。

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）最近表示，吐國選後將重新審視與台灣的外交關係。引發外界猜測是否兩國關係將有變化，外交部已多次對外澄清這只是潘恩紐個人意見，不是吐國政府立場。

有關總統當選人賴清德與馬紹爾群島新任總統海妮視訊通話，劉永健表示，外交部對每一個邦交國都非常重視，也密切掌握我國與友邦雙邊關係的發展。我國與12個友邦的外交關係都穩固。我國與馬紹爾群島關係甚為緊密友好，邦交堅實穩固，對於海妮總統的友誼與支持，外交部也誠摯感謝。

外交部 馬紹爾群島 吐瓦魯

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