高嘉瑜選輸下一步怎走？ 郭正亮曝「回歸中央」：可能做3職位

2024大選落幕，民進黨立委高嘉瑜競選連任失利，台北市港湖區「綠地變藍天」，而外界也關注她下一步是會回去競選議員，或是挑戰2026台北市長。對此，前立委郭正亮認為，同黨的總統當選人賴清德很容易幫她安排位置，有可能跟人權、法律、婦女有關。

高嘉瑜在此次選戰之中，以1.7萬票敗給捲土重來的國民黨李彥秀，外界也關注她之後動向，是否有可能挑戰2026台北市長？對此，她本人日前回應，目前就是好好經營基層，未來的事情黨中央一定會有更好的安排及規畫。

而郭正亮在節目《綠也掀桌》分析指出，高嘉瑜畢竟是台大法律系畢業，賴清德幫她安排位置並不是難事，雖然不知道她會去哪，但應該會和人權、法律、婦女的位置有關。

另一方面，郭正亮指出，至於出戰新北市立委失利的吳崢，變民進黨新聞部主任兼發言人，而原新聞部主任張志豪調任組織部主任，立委羅致政辭政策會執行長，並由王義川接任。郭正亮認為，「賴清德真的不會用人」，張志豪不適合到組織部，應該讓王義川去組織部，他很會「博暖（混熟）」，這個職位要有點社會歷練，到地方黨部走動。

郭正亮接著表示，王義川接任的政策會執行長，並不是他最擅長的，國民黨的黨團運作跟政策會的互動很密切，但民進黨沒有，區域立委不太理會這個黨職，王義川雖然人緣比較好，但要去影響立法院仍有難度。

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