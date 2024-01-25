夜夜秀風波變民進黨同志內鬥 王義川質問鄭運鵬：你態度呢？
「賀瓏夜夜秀」節目出現歧視身障民進黨不分區立委提名人陳俊翰的內容，演變成民進黨同志互相攻擊，民進黨不分區立委提名人王義川透過社群平台留言，批評民進黨立委鄭運鵬，節目賀瓏節目附和大陸人訕笑陳俊翰，沒有抗議，請鄭運鵬要求賀瓏道歉，影片下架。
鄭運鵬說，他不在現場，剛剛看網路，才知道那一段在講什麼。鄭運鵬參加賀瓏夜夜秀節目昨天在網路播出，鄭運鵬在節目中表演吞火，鄭運鵬昨晚透過社群平台Threads發文，上星期六錄賀瓏夜夜秀，這是他在投票日後唯一的錄影，原因沒有別的，和他申請threads帳號一樣，聽說那裡的受眾年輕，很多支持柯文哲。
鄭運鵬指出，從政20多年了，對自己的政治判斷有把握；年紀50歲了，對自己的幽默感有自信；和火舞團練那麼久了，對自己的吞火技術很滿意；孩子都爆紅了，對自己比鄭運鵬的兒子更受歡迎「自信爆鵬」。
鄭運鵬表示，有關於賀瓏夜夜秀其他來賓對於陳俊翰的不當言論片段，他不在現場，在媒體報導之前，完全不知情，也不可能認同。製作單位和當事人為該內容致歉，是最起碼該負起的社會責任。
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