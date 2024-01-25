尷尬！賀瓏夜夜秀最新節目來賓是他 鄭運鵬還答應邀賴蕭

知名脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」昨在「STR Network」YouTube頻道發布最新一集，來賓民進黨立委鄭運鵬除了大談兒子爆紅現象，他還一口答應幫忙邀請民進黨正副總統當選人賴清德和蕭美琴上節目。針對節目爭議，鄭運鵬昨凌晨在臉書表示，他對「其他來賓」的言論不知情也不可能認同，「製作單位和當事人為該內容致歉，是最起碼該負起的社會責任」。

鄭運鵬在「賀瓏夜夜秀」最新一集節目上，大談他的兒子「德德」爆紅現象，還自豪他現在是社群平台「脆」（Threads）第一寫手。對於「賀瓏夜夜秀」主持人賀瓏說還有最後一集，「你幫我一下，趕快叫賴清德、蕭美琴過來」，鄭運鵬爽快回「好啊！我覺得他們應該來」，鄭運鵬手指了台下觀眾，「難得有這麼多柯粉在這邊」。

談及競選連任失利是否打擊很大，鄭運鵬說，選舉就是責任，他9年前去桃園是因為那邊艱困，能有8年時間對他來說已經很感謝桃園市民了。區域立委的選票大部分能高於賴蕭配，所以可以把總統拚上去，有80分，20分算他的沒問題。至於是否2年後再戰2026桃園市長選舉，鄭運鵬說，「你們邀請賴清德，我就請他告訴大家」。節目最後他表演吞火特技。

不過，大陸籍前記者王志安「賀瓏夜夜秀」日前受邀評論台灣選舉，譏諷民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選太過煽情，他做出顫抖的樣子喊「支持民進黨」，遭質疑歧視身心障礙者，輿論撻伐，各界意見領袖喊抵制。

鄭運鵬昨天凌晨在臉書表示，「有關於賀瓏夜夜秀節目內，其他來賓對於陳俊翰大律師的不當言論片段，我並不在現場，在媒體報導之前完全不知情，也不可能認同。製作單位和當事人為該內容致歉，是最起碼該負起的社會責任」。

網友表示，「委員我真心覺得你就拒絕他們播出你的那集吧，他們不過也就是想蹭流量賺錢」、「不知道已經錄好的影片如果要拒絕播出會不會有合約問題，但還是希望可以審慎處理」、「我以為最會蹭的是網紅，原來鄭委員已經要往網紅界發展」、「賀仇恨值太高，委員可以讓他們不要播你的part嗎」、「建議德德的爸爸，要他們撤掉你這一集」、「我想看你錄好的那場，拜託！說錯話的又不是你，無限上綱什麼啊」。

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