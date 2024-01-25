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王志安諷殘疾人惹議 劉宏恩：他們不可能理解台灣以陳俊翰為榮

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
罕病律師陳俊翰昨天受訪時，對王志安在賀瓏夜夜秀的嘲諷言論表達遺憾。本報資料照片
罕病律師陳俊翰昨天受訪時，對王志安在賀瓏夜夜秀的嘲諷言論表達遺憾。本報資料照片

大陸籍前媒體人王志安上「賀瓏夜夜秀」節目評論台灣選舉，出現涉嫌歧視身心障礙者的言行。政治大學法學院副教授劉宏恩臉書表示，看到有中國央視前記者在台灣網紅節目上，公然訕笑台灣的選舉，「竟讓他口中的『殘疾人』上台助選造勢，他認為根本就是在作秀」。其實王志安有這樣的想法，我們不需要太意外。

劉宏恩表示，在對岸很多人的心目中，「殘疾人」是不應該到處見光的，是應該待在家裡或是收容機構裡，不應該高調上台讓人礙眼觸霉頭的。「他們不可能理解我們台灣很多人以陳俊翰律師的成就為榮的想法」。

至於王志安昨在X發文批民進黨沒有把律師陳俊翰的不分區排名排在更前面，劉宏恩表示，內容還稱可見得根本不是真的重視身障人士、只是以之作秀，「這就是一種典型的文字遊戲與詭辯」。

劉宏恩表示，基本上就像一個幼稚的情人對你說，「你若真的那麼重視我，就不會還要去上班，還要顧巴豆，還要顧家人顧父母，沒有把我放在更優先地位」，他們的邏輯沒什麼兩樣。

大陸央視前調查記者王志安（中）日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議。圖／取自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」
大陸央視前調查記者王志安（中）日前上「賀瓏夜夜秀」節目，評論台灣選舉的言行引發爭議。圖／取自臉書「STR Network - 薩泰爾娛樂」

劉宏恩 陳俊翰 賀瓏夜夜秀 身障

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