王志安「殘疾人士」爭議 呂秋遠：憑什麼戲謔方式傷害生命鬥士

脫口秀節目「賀瓏夜夜秀」邀請大陸籍網紅王志安評論台灣選舉，出現涉嫌歧視身心障礙者的言行，各界撻伐。律師呂秋遠在臉書表示，說到底，這種評論只是為了抹黑民主，拿著自由反人權而已。

大陸央視前調查記者、現住在日本的YouTuber王志安，上「賀瓏夜夜秀」評論台灣選舉，譏諷民進黨把罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰推上台助選，作法太過煽情，他還做出模仿顫抖的舉動。而王志安持觀光簽證來台，卻上節目「工作」，移民署確認違法，將註銷其入出境許可證，並境管5年不准來台觀光。

呂秋遠表示，王志安認為台灣的選舉給人「走錯片場」的感覺，造勢活動像演場會，有歌星，這個我們盡量尊重。因為我們的造勢晚會，確實很像。雖然王志安的評論很類似「問君能有幾多愁，恰似一群太監上青樓」，沒有這種經歷的人，就像夏蟲難以語冰，我們的選舉，就是這麼通俗、這麼有趣、這麼嘉年華，你們的選舉呢？拿來聞香看看，好嗎？

王志安評論所謂的「殘疾人士」，認為大進場時，「把殘疾人士推上去」太過煽情，像是綜藝節目一樣，就是要堆高「淚點」。呂秋遠表示，王志安甚至擺出顫抖的手勢模仿身障者，這就讓人無法接受。

呂秋遠表示，被王志安嘲笑的「殘疾人士」，名字叫做陳俊翰，從小就罹患「先天性脊髓性肌肉萎縮症」（SMA）。陳俊翰全身癱瘓，還歷經火警導致雙腿截肢，但是以驚人的精神，克服疾病帶來的困難，不僅有台灣大學法律、會計雙學士，也是2006年律師高考榜首，還取得會計師執照。

陳俊翰2014年取得哈佛大學法學研究所碩士，曾在加州柏克萊大學擔任訪問學者。他又取得在密西根大學的法律博士學位，鑽研國際人權、身心障礙政策與法律。

呂秋遠表示，陳俊翰這樣的生命鬥士，放在全世界，都是很優秀的人才，「這位曾在中央電視台工作的中國網紅，憑什麼用這麼戲謔的方式傷害他？把他貶低為民進黨的工具？」說難聽點，你們的國家，有沒有政黨競爭？有沒有政黨願意提名一位這樣的「殘疾人士」擔任中央民意代表？台灣的政黨也只有民進黨這麼做而已。

王志安昨對於風波曾在X發文反擊，民進黨為何沒將陳俊翰排在安全名單。呂秋遠表示，為什麼不分區名單的前面幾名是安排現任立委？因為執政黨有能力將其他政治代表排入閣員名單，以現在的當選名單來看，只要有3名立委入閣辭職以後，陳俊翰就可以擔任立委，而前面有8名。陳俊翰擔任立委的可能性非常高，而其他政黨，讓身心障礙人士擔任立委的可能性是零。

呂秋遠並批「賀瓏夜夜秀」，他說，這個節目跟王志安同流合汙，以模仿動作與鼓掌的方式，嘲笑身心障礙人士，不叫做美式幽默，叫做低級。如果只因為是民進黨的不分區、所以認為陳俊翰活該，才真正的是政治化了。

呂秋遠表示，在戲劇節目裡，殺人或許不容易模仿，但是歧視性的言語卻很容易，有人嘲笑過阿吉仔、二百塊、劉的華，但那也是幾十年前的事情，台灣現在還需要歧視性身心障礙者的公開言論嗎？

「到底是誰在消費身心障礙人士？」呂秋遠表示，當然是王志安與節目製作單位。想要嘲笑台灣選舉文化，可以，即便你沒經驗。想要貶低民進黨，請便，反正這個黨被當沙包打，也不是一天兩天的事。但是，侮辱身心障礙人士，請問，這是哪門子的普世標準？「整場表演，事先都是有劇本的。而且，是誰付錢讓他上節目的呢？」

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