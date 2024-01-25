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新聞眼／執政傲慢 綠議員也看不下去

聯合報／ 記者卜敏正
高雄市議會議長康裕成宣布協商結果，黨團互相釋出善意，2月1日重新選舉各委員會。記者徐如宜／攝影
高雄市議會議長康裕成宣布協商結果，黨團互相釋出善意，2月1日重新選舉各委員會。記者徐如宜／攝影

高雄市議會因為兩名綠營議員當選立委，造成改選新委員會的資格之爭，在議長康裕成強勢主導下，引發藍營不滿反制，連續七天用清點人數手段造成流會十一次，既拖延預算審查，也浪費民脂民膏，更凸顯執政傲慢，把市民權益踩在腳下。

議場衝突難免，各黨為了爭取市民福祉、監督政策與預算而相互抗衡，也無可厚非。但像這次高雄市議會，綠營為了捍衛兩席無法參與未來議事的準立委投票資格，甘願拖延預算審查、空轉議事的情形，實屬少見。

這次新委員會改選之前，綠營明知道兩名議員轉任立委不能參與新會期，藍營及無黨聯盟也集體放棄投票、離場抗議，並聲明將有「必要抗議作為」，綠營仍然不思臨時會的主要目的是通過預算，讓市府施政順利，執意在兩席準立委的資格之爭，要和藍營分個高下，造成杯葛、流會連連，凸顯不尊重在野黨的傲慢態度。

政治是妥協的藝術，藍綠惡鬥造成流會多日的荒誕現象，連綠營議員都看不下去，怒批綠營的主張「於法沒錯，但情理不合」，還放話再不妥協，不惜退黨；加上市長陳其邁喊話「應尋找解決方案，加速審查預算」，綠營終於決定先審預算再處理改選事宜。流會鬧劇雖暫告終止，執政傲慢的態度卻有待觀察。

議員 投票 高雄市 陳其邁 康裕成

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