賴清德鞏固邦交 與馬紹爾群島新任總統海妮視訊談話

總統當選人賴清德上午與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊談話。賴清德表示，台馬兩國同樣今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷史新頁，共享民主自由與人權的普世價值。今年是雙方建交26周年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成。期待未來與海妮總統繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域。

賴清德說，海妮是台灣的好朋友，我國指派外交部次長田中光擔任總統特使，出席海妮總統的就職典禮，展現我國對馬紹爾群島的堅定支持。

賴清德指出，他尚未訪問過馬紹爾群島，馬紹爾群島向有漂浮於太平洋中的珍珠項鍊美譽，有蔚藍的海洋，璨白的沙灘以及恬靜的環境，宛如人間天堂，期盼未來有機會訪問馬國，誠摯邀請海妮在5月訪台，參加他的就職典禮。對台灣人民來說，海妮的蒞臨將是雙方堅定友誼的象徵，期待能在5月相見。

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