快訊

沒權管教一被投訴就調查 教師喊話教部：把我們退出黑洞

賴清德鞏固邦交 與馬紹爾群島新任總統海妮視訊談話

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
準總統賴清德。本報系資料照
準總統賴清德。本報系資料照

總統當選人賴清德上午與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊談話。賴清德表示，台馬兩國同樣今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷史新頁，共享民主自由與人權的普世價值。今年是雙方建交26周年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成。期待未來與海妮總統繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域。

賴清德說，海妮是台灣的好朋友，我國指派外交部次長田中光擔任總統特使，出席海妮總統的就職典禮，展現我國對馬紹爾群島的堅定支持。

賴清德指出，他尚未訪問過馬紹爾群島，馬紹爾群島向有漂浮於太平洋中的珍珠項鍊美譽，有蔚藍的海洋，璨白的沙灘以及恬靜的環境，宛如人間天堂，期盼未來有機會訪問馬國，誠摯邀請海妮在5月訪台，參加他的就職典禮。對台灣人民來說，海妮的蒞臨將是雙方堅定友誼的象徵，期待能在5月相見。

馬紹爾群島 賴清德 台灣人

延伸閱讀

在野提重啟核電替能源危機解套 賴士葆：賴清德勿再閃躲

賴清德：堅定守護民主 維持台海現狀與捍衛印太和平

呂秀蓮228辦全國民間國是會議 邀賴清德、蕭美琴參加

美國會台灣連線共同主席今訪台 重申對台支持

相關新聞

新北1歲嬰之死 綠酸侯友宜「加倍奉還」呢？藍：高雄出事也沒怪陳其邁

新北割喉案受害學生明天告別式，今天又傳出新北市某公托嬰兒疑被口罩悶死，新北市長侯友宜選後剛宣布回歸市政，馬上又陷入藍綠攻...

與吐瓦魯斷交？ 張其祿：中國從外交、經濟干預可預期

台灣邦交國諾魯上周宣布與台灣斷交，傳吐瓦魯26日大選後，將審視與台灣邦交關係，恐有斷交危機。民眾黨立委張其祿認為，中國的...

接見美台商業協會訪問團 賴副總統盼與美國持續深化合作

賴副總統今日接見「美台商業協會（U.S.-Taiwan Business Council, USTBC）訪問團」時強調，...

賴清德鞏固邦交 與馬紹爾群島新任總統海妮視訊談話

總統當選人賴清德上午與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊談話。賴清德表示，台馬兩國同樣今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷...

吐瓦魯傳大選後重新審視與台邦交關係 綠委駁：是謠言

吐瓦魯財政部長潘恩紐（Seve Paeniu）向路透表示，吐瓦魯預計在大選後，重新審視與台灣的外交關係。 民進黨立委王定...

賴清德：堅定守護民主 維持台海現狀與捍衛印太和平

副總統賴清德今天接見美台商業協會訪問團表示，身為第16任總統當選人，未來將帶領新政府團隊堅定守護民主，持續與理念相近的夥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。