賴清德鞏固邦交 與馬紹爾群島新任總統海妮視訊談話
總統當選人賴清德上午與馬紹爾群島共和國新任總統海妮視訊談話。賴清德表示，台馬兩國同樣今年順利選出總統，顯示兩國共同寫下歷史新頁，共享民主自由與人權的普世價值。今年是雙方建交26周年，兩國在農業、醫療衛生、潔淨能源、教育、氣候變遷及資通訊等各領域的合作卓然有成。期待未來與海妮總統繼續攜手努力，為兩國合作關係開拓更寬闊多元的領域。
賴清德說，海妮是台灣的好朋友，我國指派外交部次長田中光擔任總統特使，出席海妮總統的就職典禮，展現我國對馬紹爾群島的堅定支持。
賴清德指出，他尚未訪問過馬紹爾群島，馬紹爾群島向有漂浮於太平洋中的珍珠項鍊美譽，有蔚藍的海洋，璨白的沙灘以及恬靜的環境，宛如人間天堂，期盼未來有機會訪問馬國，誠摯邀請海妮在5月訪台，參加他的就職典禮。對台灣人民來說，海妮的蒞臨將是雙方堅定友誼的象徵，期待能在5月相見。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言