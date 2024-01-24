美國代表團又抵台：重申對台支持
我國總統大選後，今又由美國議員訪團來台。美國眾院外委會印太小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）今率團來台，預計明日將與蔡英文總統會面，也將拜會總統當選人賴清德。貝拉辦公室指出，此行目的是要重申美國對台灣的支持，聲援對民主價值觀的共同承諾。
貝拉辦公室今發出新聞稿指出，民主黨眾議員貝拉，和佛州共和黨議員巴拉特（Mario Díaz Balart）抵達台北，訪團代表們將與高級官員，並與商界領袖接觸。此行的目的是在台灣成功舉行民主選舉後，重申美國對台灣的支持，聲援對民主價值觀的共同承諾，並探討進一步加強美國與台灣之間經濟和國防關係的機會。
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