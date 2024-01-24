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新聞眼／獨立機關不獨立 官司打不完

聯合報／ 記者馬瑞璿
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片
國家通訊傳播委員會。圖／聯合報系資料照片

國家通訊傳播委員會（ＮＣＣ）二○○六年開張以來，歷經蘇永欽、彭芸、蘇蘅、石世豪、詹婷怡、陳耀祥等六位主委，其中，陳耀祥任內爭議最多，只有他敢不發照給中天、只有他敢放行鏡電視申設案，ＮＣＣ的許多裁罰案，更是讓大小業者全都有意見，狀告行政法院，大小官司打不完，ＮＣＣ訴訟費用更在他任內飆升八倍。

還沒當上ＮＣＣ主委之前，陳耀祥在台北大學擔任助理教授，只要媒體來訪，他幾乎知無不言、侃侃而談；任職ＮＣＣ主委期間，不知是否因爭議過大或罵聲過多，他減少露面時間，只在立法院質詢期間，才出現媒體眼前。

台灣是講求新聞自由的地方，民進黨當年則喊出黨政軍退出媒體，然而，ＮＣＣ近年許多作為，與此背道而馳，因而引發諸多爭議。

中天被關台沒幾年，卻通過鏡電視新聞台申設案，「府院高層將手伸進ＮＣＣ」傳得繪聲繪影，也讓外界認為ＮＣＣ這個獨立機關「一點也不獨立」。

不過，陳耀祥的作風仍舊特立獨行；總統當選人剛出爐，他就跳出來表示將不續任。但也許，他自己也明白，在新國會朝小野大的情況下，ＮＣＣ爭議如此多，主委一職有如「爐主」，不如歸去。只是，留下爛攤子，仍待接任者收拾。

陳耀祥 鏡電視 新聞自由 NCC

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白質疑NCC無作為 媒體爭議未處理

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