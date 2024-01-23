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藍委將推核電廠延役修法 台電：仍須面對核安審查及核廢處理

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
台電表示，尊重立委職權，但也強調現階段核能延役除需突破法規之限制外，仍須面對嚴峻的安全審查程序及用過核燃料處置的問題，這都需要社會的支持和地方的同意。記者胡經周／攝影
台電表示，尊重立委職權，但也強調現階段核能延役除需突破法規之限制外，仍須面對嚴峻的安全審查程序及用過核燃料處置的問題，這都需要社會的支持和地方的同意。記者胡經周／攝影

國民黨團召開記者會表示將推動修法核電廠延役，台電表示，尊重立委職權，但也強調現階段核能延役除需突破法規之限制外，仍須面對嚴峻的安全審查程序及用過核燃料處置的問題，這都需要社會的支持和地方的同意。

台電說明，核電廠若要延役，需先針對機械、電氣、儀控等類設備及結構物件，進行運轉環境下的材料老化、設備運轉特性、及未來維護保養策略等，通盤性盤點與檢視，並提出延役計畫送核安會進行安全審查，以確保核能安全，審查時程難以預估。

台電進一步說明，延役前核電廠須再完成部分設備汰換更新、福島安全強化方案及耐震補強工程，而延役仍須誠實面對用過核燃料處置的問題，如核二廠乾式貯存設施因新北市政府阻撓無法動工，致使爐心用過核燃料迄未退出，無法抽換爐心用過燃料，核二1號機甚至因此提早半年停機。乾貯設施興建與啟用必須獲得地方政府的支持，才有辦法延役。

台電表示，目前社會仍對延役有不同意見，若要延役，仍需與社會溝通，取得共識，對於延役的修法，相信新國會上會有更多討論，台電身為國營事業，會充分準備科學根據及相關資料，向國會報告說明核電廠現況，並配合政府指示辦理。

台電 核能 核二 修法 核電廠

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