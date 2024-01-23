影／跟上國際能源趨勢 藍委推修法讓核電廠延役

我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，做出外交轉向。對此，前立委郭正亮22日表示，吐瓦魯的消息其實傳很久了，事實上外交部長吳釗燮擔心的是瓜地馬拉、海地這樣的國家，因此總統當選人賴清德的言行至關重要。

2024-01-23 13:02