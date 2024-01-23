影／跟上國際能源趨勢 藍委推修法讓核電廠延役
國民黨立法委員王鴻薇、吳怡玎、新科立委李彥秀、羅智強上午舉行「糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！」記者會。
王鴻薇指出有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來將推動修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限五年，讓我國能源政策有更多彈性。
👉2024選戰最前線
▪ 2024總統立委大選開票實況！最新最快看這邊
▪ 整理包／總統選舉歷年投票率、組合一次看 最踴躍是這年！
▪ 2020 vs.2024 總統六都得票率、得票數大洗牌
▪ 2024總統大選藍綠版圖變化 看哪個縣市變天了？哪裡又鐵板一塊？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言