快訊

港股震盪暴起暴落：香港變成「國際金融中心遺址」

澳網／有神快拜！謝淑薇只花57分鐘闖混雙4強

日本多段新幹線驚傳停駛！「疑似原因」曝光 恢復時間仍未明

影／跟上國際能源趨勢 藍委推修法讓核電廠延役

攝影中心／ 記者曾吉松／台北即時報導
國民黨立法委員王鴻薇、吳怡玎、新科立委李彥秀、羅智強上午舉行記者會，王鴻薇指出有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來將推動修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限五年，讓我國能源政策有更多彈性。記者曾吉松／攝影
國民黨立法委員王鴻薇、吳怡玎、新科立委李彥秀、羅智強上午舉行記者會，王鴻薇指出有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來將推動修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限五年，讓我國能源政策有更多彈性。記者曾吉松／攝影

國民黨立法委員王鴻薇、吳怡玎、新科立委李彥秀、羅智強上午舉行「糾正錯誤能源政策！藍委推修法讓核電廠延役！」記者會。

王鴻薇指出有鑒於國內電力需求攀升，並跟上國際「淨零排碳」、「重啟核能」政策趨勢，宣示未來將推動修正「核子反應器設施管制法」第六條，修正後不設定延役申請期限五年，讓我國能源政策有更多彈性。

王鴻薇 核能 李彥秀

延伸閱讀

國會改革藍白主張有落差 羅智強：有共識部分共推修法

新國會臉譜／羅智強扮「防腐劑」喊不會再被柯建銘「玩弄」

PTT留言影射王鴻薇涉賄政治獻金 網友挨告獲不起訴

游錫堃禮讓立院長招手民眾黨 王鴻薇：勿讓民進黨得逞

相關新聞

管中閔也有房貸曝新成就達成 網友讚清廉

台大前校長管中閔在臉書po文指出，他新成就達成：歷時 15 年，終於付完第一戶（也是唯一一戶）房子的商業貸款，現只剩公教...

吐瓦魯也傳斷交 涉外人士：消息來自諾魯

諾魯與我國斷交後，吐瓦魯也可能在1月26日國會選舉後，外交轉向，與我國斷交。涉外人士指出，消息來自諾魯，不排除是諾魯配合...

駐台大使稱可能承認中國 外交部：吐瓦魯政府澄清是個人評論

我太平洋友邦吐瓦魯國將於近期舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦...

吐瓦魯有斷交危機？ 郭正亮曝「吳釗燮更擔心這2國」：全看賴清德言行

我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，做出外交轉向。對此，前立委郭正亮22日表示，吐瓦魯的消息其實傳很久了，事實上外交部長吳釗燮擔心的是瓜地馬拉、海地這樣的國家，因此總統當選人賴清德的言行至關重要。

NCC主委陳耀祥：任期只到7月31日 未來將回到校園

NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥今日指出，他的任期只到今年7月31日止，接下來，他將要歸建、回到學校，台北大學有規...

國民黨拋總統國情報告常態化 民進黨：尊重

國民黨準立委羅智強、翁曉玲今天表示，將推動總統赴立法院進行國情報告常態化、國會調查權和聽證權等。民進黨發言人張志豪回應，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。