青龍來黑兔去 馬英九秀親筆春聯賀新年祥瑞
農曆新年將來到，前總統馬英九於臉書上發文，展示自己親筆所寫春聯，並祝「歲次甲辰，祥龍獻瑞」。
2023年對應天干地支為癸卯年，「天干－癸」五行屬水，水為黑色，「地支－卯」對應到生肖的兔年，因此被叫做黑兔年。
2024年若以天干地支計算即「甲辰年」，因為「天干－甲」五行屬木，木為青色；「地支－辰」對應到生肖的龍年，所以亦可稱為木龍年、青龍年。
馬英九說，去年的紛擾，就像衣袖上的灰塵，將隨黑兔遠去。新年的祥瑞，將伴青龍而來，福澤眾生。
馬英九表示，謹以親筆春聯，「塵袪滋意送黑兔，瑞澤霑和迎青龍」，祝福大家新年快樂，萬事如意。
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