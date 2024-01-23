快訊

雲南山崩已11死 煤礦開採導致山體開裂？

走自己的路！藍提國會五改革 立法院長選舉改記名投票

蘋果iOS 17.3來了！3大亮點增安全性 「遭竊裝置防護」不怕iPhone被破解

聽新聞
test
0:00 / 0:00

友邦馬紹爾群島總統就職：堅定支持台馬邦誼

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
馬國新任總統海妮（Hilda_Heine）宣誓就職。圖／外交部提供
馬國新任總統海妮（Hilda_Heine）宣誓就職。圖／外交部提供

我友邦馬紹爾群島共和國於當地時間1月22日上午在馬國國會舉行新任總統海妮（Hilda Heine）及內閣部長宣誓就職儀式，外交部政務次長田中光以總統特使身分率團出席，代表我國政府及人民向海妮總統及馬國新政府致祝賀之意。

外交部指出，典禮中逐一宣讀各國元首賀詞，依序為我國、帛琉、密克羅尼西亞、日本、美國。蔡英文總統賀詞宣讀後，獲得全場熱烈掌聲。就職典禮後，田中光晉見海妮總統遞交特使國書，並轉致蔡總統親簽賀函。田中光表示，台灣與馬紹爾群島近期均順利完成選舉，為共享民主、自由價值的友邦；感謝馬國長期在國際場域支持台灣國際參與，將持續拓展並深化兩國合作領域。

海妮總統強調，台馬兩國建交26年，雙邊關係歷久彌新；感謝台灣一路相挺，協助馬國推動農業、醫衛、基礎建設、婦女賦權等各項有利民生福祉的合作計畫，並特別感謝台灣在疫情期間與馬國並肩防疫，充分彰顯Taiwan can help的良善精神。海妮總統表示，台馬兩國共享南島文化遺產，情同手足，馬國新政府珍視兩國情誼，將持續堅定支持台馬邦誼。

海妮總統也對我國再次成功舉辦民主選舉表達祝賀，讚許是世界典範，除轉達向蔡總統致意外，並祝賀賴清德、蕭美琴分別當選總統、副總統。

外交部表示，田中光在馬國期間曾與外交暨貿易部長康仁德（Kalani Kaneko）雙邊會談，及與天然資源暨商務部長慕樂（Anthony Muller）、總統助理暨環境部長劉克強（Bremity Lakjohn）及司法、移民暨勞工部長查克拉（Wisely Zackhras）等馬國政要餐敘，就區域情勢及共同關注議題交換意見，馬方多次就近期諾魯與我國斷交一事表達深切遺憾，強調馬國永遠與台灣同一陣線，共同抵禦極權擴張，守護印太區域的民主與和平。

田中光另於22日下午出席我國捐贈馬國60噸白米移交儀式，並與馬國內政暨文化部長賈思博（Jess Gasper Jr.）及馬國各環礁地方政府市長共同見證台馬糧食安全合作成果。

馬紹爾群島 外交部

延伸閱讀

菲總統「搭直升機看Coldplay」 挨轟浪費納稅人錢

搭專機聽「酷玩」 菲總統遭批公器私用

準總統高雄廟宇參拜謝票 賴清德：提振經濟 傾聽年輕人需求

為何與台斷交承認一中？ 諾魯外長稱了解自身發展需求

相關新聞

管中閔也有房貸曝新成就達成 網友讚清廉

台大前校長管中閔在臉書po文指出，他新成就達成：歷時 15 年，終於付完第一戶（也是唯一一戶）房子的商業貸款，現只剩公教...

總統應定期赴院報告 藍營促國會改革

國民黨肩負改革國會任務，決定要求賴清德到立法院進行國情報告！國民黨新科立委羅智強23日於記者會說，此外獨立機關與行政首長的任命權，也應受國會監督。國民黨不分區立委翁曉玲則呼籲，盼未來能明文規定，強化立委調查權，以增加監督政府的能力。

幫核二、核三解套 藍委提修法 不設定延役申請期限

國民黨立委王鴻薇、吳怡玎、立委當選人李彥秀、羅智強今舉行記者會，他們認為國內電力需求攀升，為跟上國際「淨零排碳」、「重啟...

世界自由日70周年曾永權呼籲弘揚自由民主普世價值

今天是世界自由日70周年，世亞盟中華民國總會理事長曾永權表示，緬懷1954年1萬4000多名韓戰義士，英勇奮鬥，毅然選擇...

青龍來黑兔去 馬英九秀親筆春聯賀新年祥瑞

農曆新年將來到，前總統馬英九於臉書上發文，展示自己親筆所寫春聯，並祝「歲次甲辰，祥龍獻瑞」。

友邦馬紹爾群島總統就職：堅定支持台馬邦誼

我友邦馬紹爾群島共和國於當地時間1月22日上午在馬國國會舉行新任總統海妮（Hilda Heine）及內閣部長宣誓就職儀式...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。