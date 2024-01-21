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吐瓦魯也傳斷交危機？外交部回應了

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
我太平洋友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，等於與我國斷交。對此，外交部僅表示，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。圖／本報資料照片
我太平洋友邦吐瓦魯國將於1月26日舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）在接受外媒訪問時表示，吐瓦魯國內傳出，有可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，等於與我國斷交。對此，外交部僅表示，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。圖／本報資料照片

我太平洋友邦吐瓦魯國將舉行大選，吐瓦魯駐台大使潘恩鈕（Bikenibeu Paeniu）表示，吐瓦魯國內傳出可能會在大選之後跟進諾魯，承認中華人民共和國，等於與我國斷交。外交部說，兩國在多項領域有密切合作，未來會持續強化合作，追求共榮發展。

澳洲人報報導，潘恩鈕說，有來自吐瓦魯的消息人士告訴他，吐瓦魯可能在1月26日大選後，跟隨諾魯，外交轉向，承認中華人民共和國，澳洲及其盟友夥伴密切注意局勢，加強對吐瓦魯的支援。

外交部長吳釗燮接受澳洲人報專訪時表示，我國與太平洋三友邦邦誼穩固，吐瓦魯總理拿塔諾（Kausea Natano）近期向我重申兩國堅定邦誼，台灣也將持續在因應氣候變遷及再生能源等議題，與吐國共同合作。

外交部指出，台灣與吐瓦魯國自1979年建交以來，長期在農漁業、醫療衛生、資通訊、潔淨能源及教育文化等領域密切合作；近年深化在海巡、警政協作等領域的合作交流。吐瓦魯在國際場域力挺台灣，支持台灣參與聯合國、世界衛生組織（WHO）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）等重要國際組織。

外交部說，吐國總督Tofinga Falani、總理Kausea Natano 、外交部長Panapasi Neleso 等政府高層、國會議長Samuelu Teo及朝野各界政要，在我國順利完成民主選舉後，致賀總統及副總統當選人，持續堅定護守兩國邦誼的立場。台吐兩國關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將在各領域中持續強化合作，追求共榮發展。

吐瓦魯 外交部 澳洲

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