新閣揆4人呼聲高！鄭麗君好感度第一　學者點評「他們」出線機率低

image source：FB／鄭麗君、潘孟安、林佳龍、鄭文燦

文／陳宣懿



民進黨總統當選人賴清德預計於5月20日就職，行政院長陳建仁向總統蔡英文提出請辭，已獲蔡英文慰留。外界關切新內閣人事改組名單，包含前文化部長鄭麗君、總統府秘書長林佳龍、賴清德競選總幹事潘孟安、行政院副院長鄭文燦均被點名。對此，台北大學公共行政暨政策學系教授劉嘉薇認為，林佳龍、鄭麗君等非新潮流人士，有政務經驗的專家學者比較可能成為新閣揆。而中國文化大學廣告學系教授鈕則勳表示，賴清德考量立法院由藍白主導，應該會提藍白在野陣營能接受的人，由於被點名的4人皆有綠色屬性，因此可能擔任閣揆機率低。他指出，曾跨藍綠政府當官、政治屬性不明顯的人出線機率高，例如前WTO代表朱敬一。

鄭麗君好感度第一！鈕則勳：綠色屬性淡、爭議少

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/01/12～2024/01/18）統計調查，近一週下一任行政院長可能人選好感度比較 ，鄭麗君好感度最高，好感度比值達0.65。對此，鈕則勳分析，鄭麗君綠色屬性相對淡，沒有特別爭議，因此好感度最高很正常。資深媒體人黃暐瀚臉書發文列出4位可能閣揆人選的各項數據，他認為鄭麗君的優點是深受賴清德信任，形象清新，缺點則是沒當過直轄市長，歷練不夠。

好感度第二名是鄭文燦，好感度比值0.57。PTT有網友以「鄭文燦桃園做很爛吧」為題發文，他表示，桃園立委輸慘，鄭文燦就是做很爛，連一席立委都沒有。有網友留言指出，「希望潘跟燦下去，能力不好」；也有人認為，「桃園太藍，鄭8年沒培育接班人怪不了別人」。

林佳龍敗選經驗惹議、潘孟安操盤表現挨轟 拖累好感度

好感度第三名是林佳龍，好感度比值0.55。PTT有網友以「林佳龍是下任行政院長人選？」為題發文，他表示，林佳龍號稱台中深耕十年，結果當一任市長就被台中市民唾棄，改去當交通部長，發生普悠瑪事件，跑去選新北市長，拉著恩恩爸助選，結果在新北輸到脫褲，「這種台灣政治圈百年難得一見的失敗政客，居然被點名是下一任行政院長人選之一？」有網友留言指出，「龍仔跟賴神不同派系去旁邊玩沙」；也有人認為，「他當官都會出事 ，而且越出越大條，天佑台灣」。

至於好感度第四名是潘孟安，好感度比值僅0.46。PTT有網友以「綠粉：潘孟安是史上最爛的總幹事操盤手」發文，他表示聽到綠粉說潘孟安的表現差強人意，以致於賴清德在空戰的聲量嚴重落後，對此，有網友留言指出，「潘真的是不行，選舉思維太老」；但也有人認為，「贏就是贏」。

image source：《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年01月12日至2024年01月18日。

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