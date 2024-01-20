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陳揆：高端700元是預算參考價

聯合報／ 記者劉宛琳／台北報導
行政院長陳建仁。本報資料照片
行政院長陳建仁。本報資料照片

高端疫苗黑箱爭議在大選延燒，高端公司選後公布合約，疫苗價格再被質疑，為何預算編列一劑七百元，政府卻用八八一元購買。行政院陳建仁昨天表示，七百元是當初按照各方資訊所訂定的初步價格，但這只是參考。

行政院長陳建仁昨天受訪表示，高端價格雖然高於ＡＺ疫苗，因為ＡＺ是以最低的價格來供全球來使用，但相對於莫德納、Novavax，還有ＢＮＴ，他們的價格都是遠高於高端，且這種很高技術水平的疫苗的價格，確實在各國當中都有不同的價格。

陳建仁表示，當疫苗取得ＥＵＡ後，政府向疫苗研發公司議價時，已盡量調低相關價格，所以政府是以確保疫苗有效且安全，並以最合理的價格來取得這個售價。

他表示，衛福部還有疾管署已經多次說明，當時這個七百塊錢是為了在編列預算的情況下，按照各方的資訊所訂定的這個價格，政府只是用來做預算編列，全世界都是這樣做。

高端疫苗 陳建仁 行政院 莫德納 BNT 衛福部 疾管署

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