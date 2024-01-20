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冷眼集／抖音門、錄音門 綠又雙標

聯合報／ 本報記者周佑政張宏業

大選過後，管制抖音聲浪再現，閣揆陳建仁稱抖音已成有些國家認知作戰的平台；不過，選前民進黨立委羅致政的「錄音門」事涉總統與行政院長，民進黨稱是中國介選，現在調查局鑑定報告出爐，卻以偵查不公開為由不公布結果。同樣牽涉「認知作戰」與「介選」，但民進黨政府處理態度不一，再現「雙標」。

民進黨雖然獲得總統勝選，未來卻是雙少數政府，年輕選票流失是關鍵，黨內有人認為應禁用年輕人愛用的社群平台抖音，也有人擔心引發反彈。

抖音來自中國大陸，民進黨向來認為是大陸認知作戰的工具，一度想禁抖音，但因為社會反彈認為侵犯言論自由，最後僅止於禁止公部門使用。但閣揆陳建仁昨表示，抖音平台已變成有些國家認知作戰的平台，對於抖音的處理，政府會審慎辦理。陳揆意指抖音是認知作戰、大陸介選。

大選前，疑似羅致政不雅片，以及竊錄與蔡英文總統與前閣揆蘇貞昌的對話錄音檔案流出，羅和民進黨主席賴清德也都說是中共介選。

如今羅致政的音檔深偽鑑定出爐，送交北檢，卻以偵查不公開為由，拒絕公布，卻不見民進黨選前的高聲質疑。

那些影片、音檔究竟是不是大陸介選，調查結果出爐，就應公開，如果證實是外部「認知作戰」，可還當事人清白；如果影片、音檔為真，任何人與總統、閣揆談話錄音，都事涉國家安全，必要追究到底，人民更有知的權利。檢調機關以「偵查不公開」為由，不便對外說明結果，恐是此地無銀三百兩，更啓人疑竇。

以台灣司法實務慣例，「偵」字代表有刑事犯罪，所謂「偵查不公開」意味著本案對於總統與前閣揆的錄音涉及犯罪，同時，檢調若願意「擴大偵辦」，溯源追查出幕後操盤散布者，更是攸關國安的重大犯罪。

而錄音門疑雲若未涉刑事犯罪，那就沒有「偵查不公開」，雖只是政治人物的道德問題，檢調仍應適度對社會說明。

「總統錄音門」真相攸關國安，絕不能不清不楚，若將「偵查不公開」做為政治人物的遮羞布，更證明民進黨的「雙標」，凡對民進黨不利的就是黑箱，民眾對政府信賴感將持續崩毀。

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