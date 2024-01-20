快訊

歷經兩次失敗…日本登陸月球成功 全球第5國

聽新聞
test
0:00 / 0:00

羅致政、蔡總統音檔鑑定出爐 偵查不公開遭質疑

聯合報／ 記者張宏業房荷庭歐陽良盈楊正海／台北報導
民進黨立委羅致政（右）選前爆出疑竊錄與蔡英文（左）總統談話錄音檔。本報資料照片
民進黨立委羅致政（右）選前爆出疑竊錄與蔡英文（左）總統談話錄音檔。本報資料照片

民進黨立委羅致政選前爆出疑竊錄與蔡英文總統談話錄音檔，之後又流出一段與前閣揆蘇貞昌談話錄音檔，但羅聲稱是境外勢力介選，由於事涉敏感，調查局選前緊急立案調查音檔真偽。據了解，調查局是針對錄音檔是否為ＡＩ生成的深偽音訊鑑定，鑑定報告已出爐，近日送交台北地檢署偵辦；至於音檔是否造假？考量全案是檢方偵辦，且基於「偵查不公開」，無法說明結果。

另外，總統及立委選舉剛結束迄今，北檢已受理四十四件全國重大假訊息案件，包括羅致政錄音門案、民眾黨主席柯文哲評論副總統賴清德訪美錄音檔、以及近來社群平台抖音流傳作票案，檢方已分他字案偵辦，由檢察官調查中。全民監票行動聯盟昨舉行記者會，前立委邱毅批評，監票志工勇於檢舉，但中選會卻移送了廿五個案件（作票造謠案）到檢調，意圖製造寒蟬效應，恫嚇檢舉人。

羅致政選前先被爆不雅影片，但他強調影片是深偽造假，以被害人身分到調查局告發，調查局資安站鑑定影片是否為深偽後，將鑑定報告送交新北地檢署。新北檢表示，全案涉及妨害性隱私等問題，不便說明。

沒多久，羅致政再爆疑竊錄蔡英文談話，羅致政強調音檔來源不明、是非法變造，調查局報請北檢偵辦，檢方立案後案由暫列「不詳」。如今深偽鑑定報告出爐，假設音檔沒造假，調查局下一步可能會對羅致政進行聲紋辨識，從音頻特徵辨別是否為本人，並追查誰讓音檔外流？

調查局以偵查不公開為由，不公布羅致政的音檔是否深偽製造。國民黨台北市議員游淑慧昨指出，這就像是羅疑似不雅影片檢測結果一樣，當時檢調表示需經被害人同意才能公布鑑定結果，如果音檔能還他清白，為何調查局不公布？

羅致政 影片 蔡英文 邱毅 柯文哲 蘇貞昌 賴清德 游淑慧 假訊息 抖音

延伸閱讀

北檢已收44件重大假訊息案 分案查作票、羅致政及柯文哲錄音案

2024大選／葉元之激戰險勝！私密片外流風暴殺傷羅致政 吳琪銘現任優勢勝出

新北市立委開票結果／3連霸失利 羅致政哽咽宣布休息：遭抹黑時家人是靠山

新北市立委開票結果／大翻轉擊敗綠委羅致政！葉元之宣布勝選 坦言「鬆一口氣」

相關新聞

陳揆稱抖音危及國安 在野立委齊轟

行政院長陳建仁昨天表示，抖音這個平台已變成有些國家認知作戰的平台，而有些錯假訊息已危及國安，政府會偵測這些平台可能的錯假...

羅致政、蔡總統音檔鑑定出爐 偵查不公開遭質疑

民進黨立委羅致政選前爆出疑竊錄與蔡英文總統談話錄音檔，之後又流出一段與前閣揆蘇貞昌談話錄音檔，但羅聲稱是境外勢力介選，由...

冷眼集／抖音門、錄音門 綠又雙標

大選過後，管制抖音聲浪再現，閣揆陳建仁稱抖音已成有些國家認知作戰的平台；不過，選前民進黨立委羅致政的「錄音門」事涉總統與...

陳揆：高端700元是預算參考價

高端疫苗黑箱爭議在大選延燒，高端公司選後公布合約，疫苗價格再被質疑，為何預算編列一劑七百元，政府卻用八八一元購買。行政院...

質疑查案效率差…黃國昌問何時處理賴清德財產申報 監察院回應了

民眾黨立委當選人黃國昌今天質疑，監委查案效率不佳，黃還問監察院，何時要處理副總統、民進黨總統當選人賴清德的財產申報議題。...

調查局成立認知戰中心 賴士葆轟「白色恐怖還魂」：綠色執政讓人失望

調查局成立認知戰研究中心，旨在強化境外敵對勢力威脅。國民黨立委賴士葆今批，這是白色恐怖還魂，這是以人民為敵，戕害民主法治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。