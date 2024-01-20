羅致政、蔡總統音檔鑑定出爐 偵查不公開遭質疑

民進黨立委羅致政選前爆出疑竊錄與蔡英文總統談話錄音檔，之後又流出一段與前閣揆蘇貞昌談話錄音檔，但羅聲稱是境外勢力介選，由於事涉敏感，調查局選前緊急立案調查音檔真偽。據了解，調查局是針對錄音檔是否為ＡＩ生成的深偽音訊鑑定，鑑定報告已出爐，近日送交台北地檢署偵辦；至於音檔是否造假？考量全案是檢方偵辦，且基於「偵查不公開」，無法說明結果。

另外，總統及立委選舉剛結束迄今，北檢已受理四十四件全國重大假訊息案件，包括羅致政錄音門案、民眾黨主席柯文哲評論副總統賴清德訪美錄音檔、以及近來社群平台抖音流傳作票案，檢方已分他字案偵辦，由檢察官調查中。全民監票行動聯盟昨舉行記者會，前立委邱毅批評，監票志工勇於檢舉，但中選會卻移送了廿五個案件（作票造謠案）到檢調，意圖製造寒蟬效應，恫嚇檢舉人。

羅致政選前先被爆不雅影片，但他強調影片是深偽造假，以被害人身分到調查局告發，調查局資安站鑑定影片是否為深偽後，將鑑定報告送交新北地檢署。新北檢表示，全案涉及妨害性隱私等問題，不便說明。

沒多久，羅致政再爆疑竊錄蔡英文談話，羅致政強調音檔來源不明、是非法變造，調查局報請北檢偵辦，檢方立案後案由暫列「不詳」。如今深偽鑑定報告出爐，假設音檔沒造假，調查局下一步可能會對羅致政進行聲紋辨識，從音頻特徵辨別是否為本人，並追查誰讓音檔外流？

調查局以偵查不公開為由，不公布羅致政的音檔是否深偽製造。國民黨台北市議員游淑慧昨指出，這就像是羅疑似不雅影片檢測結果一樣，當時檢調表示需經被害人同意才能公布鑑定結果，如果音檔能還他清白，為何調查局不公布？

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