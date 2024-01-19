賴清德稱不缺電先推節電 藍委：電價與虧損怎解？

總統當選人賴清德今稱台灣不缺電、節能會比開發新電源重要，政府會逐步推動節能政策。國民黨立委楊瓊瓔表示，賴清德說法避重就輕，節能不管如何是本來就該做的，但目前民進黨政府的再生能源佔比的政策目標不可能達成，缺電機率仍然存在。

國民黨立委謝衣鳯則表示，賴清德沒回答到其他問題，台電持續鉅額虧損，若調漲電價如何解決民生衝擊？且不缺電可能僅是現在，未來形勢改變、企業訂單增加等若缺電，如何應對？

謝衣鳯指出，節能不管有沒有缺電，都應該推動，本來就該做，但賴清德都沒回答到另一個問題，台電持續虧損，若扣除核四帳面價值已實質破產，今年很可能調漲電價，到時工業用電成本上升轉嫁到民生產業，電價、物價上漲對民眾來說才是最重要的，到時如何解決？賴都沒有回答。

楊瓊瓔指出，2022年時再生能源占比僅8.3％，要在2025年達20％目標是「不可能的任務」，且第三天然氣接收站因外推方案要再延宕2.5年，大潭9號機也不可能在今年上線商轉。楊瓊瓔說，除非政府冀望未來經濟持續「不」成長，否則今年核三1號機7月準時除役後，加上第三天然氣接收站尚未完工，新增燃氣機組無氣可用，缺電發生機率還是存在的，大停電夢魘也將揮之不去。

民眾黨立委張其祿表示，產業特性、電網韌性、氣候等都是變數，缺不缺電跟產業、氣候、線路老舊等環境和技術問題都有關，不能單純只看數據，有時還是會有意外，很難說得準，變數仍多，很少人能擔保一定不缺電。

張其祿認為，如何對待核電等前瞻性能源才是核心問題，如果都不處理，勢必以後都靠天然氣、化石燃料，但這些方式能否跟上供電還是未知數，或屆時又變成火力全開造成汙染，這些才是問題。

商品推薦