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邱毅批選務瑕疵多：中選會移送檢舉人 意圖製造寒蟬效應

聯合報／ 記者歐陽良盈／台北即時報導
全民監票行動聯盟今天在新黨黨部舉行記者會，揭這次選舉中的選務亂象，前立委邱毅（左2）批評，監票志工勇於檢舉，但中選會卻移送了25個案件到檢調，意圖製造寒蟬效應，恫嚇檢舉人，要中選會主委李進勇下台。記者歐陽良盈/攝影
全民監票行動聯盟今天在新黨黨部舉行記者會，揭這次選舉中的選務亂象，前立委邱毅（左2）批評，監票志工勇於檢舉，但中選會卻移送了25個案件到檢調，意圖製造寒蟬效應，恫嚇檢舉人，要中選會主委李進勇下台。記者歐陽良盈/攝影

全民監票行動聯盟今天在新黨黨部舉行記者會，揭這次選舉中的選務亂象，前立委邱毅批評，監票志工勇於檢舉，但中選會卻移送了25個案件到檢調，意圖製造寒蟬效應，恫嚇檢舉人，要中選會主委李進勇下台。

邱毅批評，監票志工提出質疑時，有些選務人員不僅不理不睬，還喝斥阻撓選務進行，是充滿反民主的威權行為，依照中選會和選罷法規定，開票前不能關閉門窗，部分投開票所明顯違反規定。不排除提起選舉無效訴訟。

律師張靜、前新聞局長鍾琴等人，質疑民進黨副總統當選人蕭美琴參選資格；直播主「凍未條哥」今在記者會上表示，將匯集群友蒐證的選務違規影片，將把違規選務人員等相關事證送交檢方。今記者會上有許多泛藍支持者參加，有黨員上台致詞提到要國民黨主席朱立倫下台，引發台下支持者不滿、互嗆，形成一段意外小插曲。

全民監票行動聯盟理事長季節表示，將推廣民眾監督平台、尋求新科立委支持，在立法院推動修正選罷法及施行細則，提出棄用紙票匭、投開票報告表公開上傳、明訂投開票所選址規範並公告、選票加印流水編號、官方直播開票過程、投票階段允許民眾在不影響選民投票情況下，在投票所外錄影蒐證。

全民監票行動聯盟今天在新黨黨部舉行記者會，斥選務亂象。記者歐陽良盈/攝影
全民監票行動聯盟今天在新黨黨部舉行記者會，斥選務亂象。記者歐陽良盈/攝影

投票 記者會 中選會 邱毅 李進勇

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