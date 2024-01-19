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龐建國逝世兩周年 著作《孫中山思想的時代意義》重印出版

聯合報／ 大陸中心／即時報導
前文化大學教授龐建國對於國家發展理論有深入研究，其著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》迄今仍是多個國內大學國家發展研究所指定教科書。圖／龐建國紀念文集編輯委員會提供
前文化大學教授龐建國對於國家發展理論有深入研究，其著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》迄今仍是多個國內大學國家發展研究所指定教科書。圖／龐建國紀念文集編輯委員會提供

前中國文化大學國家發展與中國大陸研究所教授龐建國逝世已兩周年，其生前重要著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》今由龐建國紀念文集編輯委員會重印出版。

龐建國紀念文集編輯委員會表示，2024年從年初到年底，全球將有76個國家先後舉行選舉，打頭陣的台灣已於本月13日結束總統與立法委員選舉，投票結果三黨不過半，反映出台灣民心思變，期待政治革新的新民意。

儘管有六成民意期盼政黨輪替，國民黨卻仍無法重新取得執政權。對此，國民黨副總統參選人趙少康認為，「國民黨想要贏得選舉，要再擦亮招牌，就要找回孫中山先生當時創黨的初衷⋯明確指出要帶領國家發展的方向」。

國立中山大學政治所榮譽教授廖達琪表示：新國會三黨不過半，藍綠白未來在立法院的互動及競合，將會如西方以《霸術》一書著稱的政治思想家馬基維利所揭露實務政治的本質，充滿權謀詭詐的心機、手段較勁。

廖達琪認為，政治人物還是應該要有開闊的格局與視野，懷抱理想，以替人民謀福祉作為從政的終極目標。因此她推薦大家回頭去翻閱已故立委、前文化大學教授龐建國這本著作。

她指出，一如書中所述：「第二次世界大戰之後國家發展的事實演進和理論推陳顯示，孫中山思想不僅對於後進國家的發展建設有參考價值，甚至於對先進國家的摸索未來也有啟發作用。」

文化大學國家發展與中國大陸研究所李孔智副教授表示，台灣在中美對抗的大格局下，有必要重新梳理核心理念，龐建國這本著作從國家發展研究的視角，審視台灣經驗的過去與現實發展，當能有助於台灣從中找到新出路、新解方。

龐建國是美國長春藤盟校布朗大學社會學博士，他的博士論文主要就是探討國家在經濟轉型過程中所扮演的角色，曾榮獲美國當年十大最佳論文獎。

對於《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》重印出版，龐建國紀念文集編輯委員會表示，一方面是向龐建國教授致敬，更期盼透過這本著作的重新出版，能讓國人思考我們國家未來的發展方向。

已故立委龐建國的重要著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》近日重印上市。圖／龐建國紀念文集編輯委員會提供
已故立委龐建國的重要著作《孫中山思想的時代意義—國家發展研究的視角》近日重印上市。圖／龐建國紀念文集編輯委員會提供

龐建國 孫中山

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