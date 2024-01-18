他神準揪開票數據5怪異 中選會更正：不影響政黨席次分配

總統、立委大選開票結果結束雖已落幕，但民眾黨基隆市黨部執行長李嘉濠昨在臉書質疑中選會多處數據怪異，他根據中選會的紀錄，指出5個令人疑惑的地方，多個投票所政黨票數異常。中選會表示，經請地方選委會與前開投票所主任管理員、主任監察員確認後，修正5處數據並更正，但並不影響政黨席次分配。

李嘉濠是數據分析管理顧問，他說，經過「數據檢驗」公告的投票結果發現多個投票所票數異常，第一是南瑶里291投開票所難道「 住了一堆統促黨？」，中華統一促進黨282票、時代力量284票，但是民進黨0票、國民黨1票。

第二是社南里356投開票所，民眾黨0票、但司法改革黨拿了139票，司法改革黨瞬間變成第三大黨，而且同一個投開票所柯文哲拿143票。

第三是南埔里894投開票所，民進黨2票、中華統一促進黨414票，但是賴拿469票；第四明孝里1813投開票所，新黨84票、民眾黨2票；第五是五分里774投開票所，中華統一促進黨310票、民進黨2票，這樣對嗎？

李今晚轉貼中選會發布新聞稿，依中選會指出，有關所指台北市內湖區774投票所、桃園市桃園區894投票所、高雄市路竹區356及前鎮區1813投票所及彰化縣彰化市291投票所的政黨票開票數字可能有誤。中選會表示，已請地方選委會與前開投票所主任管理員、主任監察員確認後進行更正，並不影響政黨席次分配。

中選會說明，前述投票所之投開票報告表可能有誤部分，經各該直轄市、縣市選委會請前述投票所主任管理員及主任監察員確認並簽具切結書進行更正。

其中，彰化縣彰化市291投票所投開票報告表副本填寫正確、正本誤植；台北市內湖區774投票所、桃園市桃園區894投票所、高雄市路竹區356投票所及前鎮區1813投票所投開票報告表，因投開票報告表誤植。又嘉義縣新港鄉343投票所政黨票誤植，均予以更正。

中選會指出，更正作業程序是由各該鄉鎮市區選務作業中心函送各該直轄市、縣市選舉委員會後，再轉請中選會更正統計報表，更正結果並不會影響政黨席次分配，將於1月19日提交中央選舉委員會第598次委員會議予以審定。 民眾黨基隆市黨部執行長李嘉濠昨在臉書質疑多處中選會的數據怪異。圖／李嘉濠提供 民眾黨基隆市黨部執行長李嘉濠昨在臉書質疑多處中選會的數據怪異。圖／李嘉濠提供

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