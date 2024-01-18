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監察院年度檢討 陳菊：當弱勢民眾的靠山

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
監察院長陳菊。聯合報系資料照
監察院長陳菊。聯合報系資料照

監察院今天舉行112年度工作檢討會議，說明調查、糾舉等績效。監察院長陳菊表示，期勉監委續強化推動人權保障，讓監察院更貼近民眾需求，充分發揮功能，當弱勢民眾的靠山。

陳菊致詞時指出，第6屆監委就任後嚴謹自持，堅守職責，監督政府施政，並檢視各項政策對人權所帶來的影響與挑戰，進而促進清廉、善政及人權保障，展現監察院對國家社會的價值與貢獻，感謝監察院全體在過去一年的付出。她表示，面對新的挑戰與議題，期許監察院新的一年能夠持續精進作為，也期許這屆監委在未來3年的任期共創新局，續強化推動人權保障工作，讓監察院職權功能更貼近人民需求，充分發揮監察職權功能，當弱勢民眾靠山。

監院今天回顧去年度院務工作，包含強化陳情業務的經驗分享及研析、持續推動宣導及執行陽光四法、逐步強化對外資訊服務韌性、完成穹頂修復工程、建置數位化會議室，以及出席國際監察組織澳紐及太平洋地區（APOR）年會及伊比利美洲監察使聯盟（FIO）年會，分享監察制度實踐經驗等。

監察院秘書長李俊俋表示，未來將繼續精進相關行政作為，如持續研修監察法制及相關法規，並發揮人力及資源效能，提升院務及行政品質；維護古蹟永續使用，精進各項節能措施，以及深化國際監察交流，強化互動情誼等。

監察院112年收受民眾書狀1萬6418件，需進一步查處案件為2156件，其中司法及獄政類占37.4%；核派調查案件計317案，其中自動調查案195案、委員會決議調查110案、院派調查12案；去年共成立糾正案98案、函請改善案245案，各機關函復處理結果，行政機關自行議處人員達119人；糾舉案2案，糾舉2人，彈劾案20案，彈劾36人。

另審計部去年函報機關人員有關財務上不法或不忠於職務上行為、效能過低及未盡職責情事等案件的處理情形報告案，計165件，其中據以派查有20件；審計部提供函報案件，或監察院引據該部審核資料成立糾正、糾舉及彈劾案，計23件。

此外，去年受理公職人員財產申報計1萬1361件；112年受理各機關團體迴避彙報前一年度迴避情形計1608件；另受理政治獻金會計報告書之申報計1806案，112年廉政案件裁罰處分計48件。

監察院 人權 陳菊

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