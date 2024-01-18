【重磅快評】特拉斯助中共攻台 吳釗燮又讓台灣當盤子

英國前首相特拉斯去年5月應邀訪台，並敦促英國政府將北京列為威脅；8月就祕密遊說英國政府軍售中國。外國媒體看到的是特拉斯假道德真投機；台灣民眾看到的是外交部長吳釗燮讓台灣當盤子，外交部還阿Q地說，未見特拉斯有傷害台灣的言行。

特拉斯是英國史上最短命的首相，在任45天。不過，她長期對中國立場強硬。去年1月，已下台的特拉斯還呼籲向台灣提供更多武器，抵禦中國威脅。這當然很對蔡政府的胃。外交部與遠景基金會不惜花350萬元邀請特拉斯訪台。

雖然特拉斯的保守黨同黨議員批評，特拉斯訪台是作秀外交、甚至是Instagram外交最糟糕的例子。不過，特拉斯還是成為蔡英文總統的座上賓。她呼籲其首相繼任者蘇納克，將中國列為對英國安全的威脅，並敦促西方對中國採取強硬態度；更稱極權主義政府說的話，一個字也不能信。

蔡英文肯定並感謝特拉斯長期支持台灣的國際參與，重視台海安全議題。特拉斯則告訴蔡英文，台灣的成就需要被保護，國際社會和自由民主國家必須支持台灣，「我們必須要確保台灣有自我防衛的能力」。她也期待與蔡英文進一步討論如何共同合作捍衛自由與民主。

諷刺的是，特拉斯返英後不久，就致函英國商業和貿易大臣巴登諾克，要求批准對中國出售軍事設備。巴登諾克坐上這個位子，是特拉斯在短命首相期間任命的；其後部會整併，巴登諾克位子不變。軍火商找門神遊說政府，找特拉斯還真找對人。

但特拉斯說要力挺的台灣防衛呢？2022年底美國宣布售台火山布雷系統，雖然在台灣引起「地雷島」的人道爭議，2023年底部分火山布雷系統還是運抵台灣，特拉斯卻在8月就遊說英國政府加快對中國出售掃雷系統。美國為台灣布雷，特拉斯卻想幫中共排雷，掃除攻台登陸障礙。

特拉斯本來是民主夥伴，轉身就變軍火商門神。她一方面主張向台灣提供更多武器，另一方面協助中共解除台灣武裝。美英分別供應兩岸攻防武器設備，讓台灣變成戰場。而特拉斯遊說要賣給中國的掃雷系統，還形同專打台灣罩門。

蔡英文迄今斷交10國，其中8國是吳釗燮的外交業績。吳釗燮鞏固邦交沒本事，但找一些外國過氣政客來台大內宣，總能搞得鑼鼓喧天。可憐台灣當盤子也就算了，當完盤子還要當戰場、變廢墟。

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