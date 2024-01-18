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陳建仁上午主持行政院會通過內閣總辭案 團隊將留守到520

聯合報／ 記者劉宛琳／台北即時報導
行政院長陳建仁今天將於行政院會率行政團隊總辭，上午進入行政院上班時心情顯得輕鬆。記者邱德祥/攝影
行政院長陳建仁今天將於行政院會率行政團隊總辭，上午進入行政院上班時心情顯得輕鬆。記者邱德祥/攝影

2024大選落幕，新國會將在2月1日組成，行政院長陳建仁前天表示，將依憲政慣例總辭。陳建仁今天上午主持行政院會，院會剛剛已通過內閣總辭案。

陳建仁今天將率行政團隊總辭，並獲蔡英文總統慰留，內閣成員暫時不會有調整，陳內閣團隊將留守到520。

【中央社／台北18日電】

新國會2月1日上路，行政院長陳建仁依憲政慣例率內閣總辭，行政院會今天上午已通過內閣總辭案，將呈請總統鑒核。

依據憲政慣例，基於民意政治與責任政治原理，立法委員任期屆滿改選後第一次集會前，行政院長自應向總統提出辭職。

新國會將於2月1日上路，行政院會討論並通過由行政院人事行政總處奉示擬具院長向總統呈請辭職暨轉呈副院長、政務委員、秘書長、相關部會首長、行政院發言人聯名呈請辭職及其餘各機關政務人員一併呈請辭職的簽呈文稿。

內閣 陳建仁

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