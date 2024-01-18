陳建仁上午主持行政院會通過內閣總辭案 團隊將留守到520

選舉結束了，最大贏家是選民，因為選民給民進黨、國民黨、民眾黨機會，同時也讓他們看見自己的不足。不過，民眾黨主席柯文哲「誰沒穿褲子」這件事不能船過水無痕，因為他要「檢驗」的對象不是政黨而是發布民調的媒體及機構，柯文哲選前如此高規格敬告全民，我們也要用同樣嚴肅的規格檢驗柯文哲。

2024-01-18 05:50